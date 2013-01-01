«Динамо» – «Локомотив»: динамовцы с 2013 года не обыгрывают соперника на своем поле

Локо сейчас даже Атлетико обыграть не может:) куда до Динамо! )))))
В 19:00 по Москве начнется матч 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». Динамовцы не обыгрывают соперника дома с 2013 года.
Для главного тренера «Динамо» Сандро Шварца это первое дерби в России. При нем команда одержала две победы в двух матчах.
- «Динамо» идет в зоне еврокубков.
- «Локомотив» в случае победы может подняться в зону еврокубков, выбив оттуда «Динамо».
- В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.