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    «Динамо» – «Локомотив»: динамовцы с 2013 года не обыгрывают соперника на своем поле

    В 19:00 по Москве начнется матч 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». Динамовцы не обыгрывают соперника дома с 2013 года.

    Для главного тренера «Динамо» Сандро Шварца это первое дерби в России. При нем команда одержала две победы в двух матчах.

    • «Динамо» идет в зоне еврокубков.
    • «Локомотив» в случае победы может подняться в зону еврокубков, выбив оттуда «Динамо».
    • В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26662

      zra78 38 минут назад

      Локо сейчас даже Атлетико обыграть не может:) куда до Динамо! )))))

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