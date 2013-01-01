«Динамо» – «Локомотив»: динамовцы с 2013 года не обыгрывают соперника на своем поле

В 19:00 по Москве начнется матч 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». Динамовцы не обыгрывают соперника дома с 2013 года.

Для главного тренера «Динамо» Сандро Шварца это первое дерби в России. При нем команда одержала две победы в двух матчах.