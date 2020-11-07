Рассказов, Ломовицкий и Панченко – в старте «Арсенала» на матч с «Ротором»; у волгоградцев выйдут Кверквелия и Фламарион

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ротора» на очный матч 14-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Ломовицкий, Э. Кангва, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулeв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.
- Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- «Арсенал» по итогам 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» – 16-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ