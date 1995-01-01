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    Рассказов, Ломовицкий и Панченко – в старте «Арсенала» на матч с «Ротором»; у волгоградцев выйдут Кверквелия и Фламарион

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ротора» на очный матч 14-го тура РПЛ.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Ломовицкий, Э. Кангва, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулeв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.

    • Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
    • «Арсенал» по итогам 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» – 16-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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