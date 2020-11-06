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    УЕФА в память о Жванецком опубликовал его цитату о футболе

    Умер артист, сатирик, философ Михаил Жванецкий. На его смерть отреагировала пресс-служба УЕФА.

    Она опубликовала цитату Жванецкого о футболе и приложила смайл – зажженную свечу.

    • В 2012 году Жванецкий получил звание народного артиста России.
    • Уроженец Одессы умер в Москве в возрасте 86 лет.
    • По словам директора Жванецкого, причиной смерти стали болезни и возраст.

    Жванецкий обожал весь спорт и шутил: «Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но их нужно провести в спортзале»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +330

      inzek 32 минуты назад

      он был ТОП. пусть земля ему будет пухом

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