УЕФА в память о Жванецком опубликовал его цитату о футболе

Умер артист, сатирик, философ Михаил Жванецкий. На его смерть отреагировала пресс-служба УЕФА.
Она опубликовала цитату Жванецкого о футболе и приложила смайл – зажженную свечу.
- В 2012 году Жванецкий получил звание народного артиста России.
- Уроженец Одессы умер в Москве в возрасте 86 лет.
- По словам директора Жванецкого, причиной смерти стали болезни и возраст.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Жванецкий обожал весь спорт и шутил: «Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но их нужно провести в спортзале»
Источник: твиттер УЕФА