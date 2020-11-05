AS: «Реал» согласился заключить с Рамосом двухлетний контракт

во дает рамос в 34 контракт на прежних условиях, хехехе красавец, он хоть как футболист урод полнейший, сколько ног переломал, но в плане результативности хорош, сотню голов положил (защитник то)
«Реал» готовит новый контракт для капитана команды Серхио Рамоса.
По информации AS, руководство мадридского клуба решило сделать исключение и предложить 34-летнему футболисту соглашение на два года.
При этом зарплата испанского защитника останется на прежнем уровне.
Действующий договор между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.