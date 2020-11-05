Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    AS: «Реал» согласился заключить с Рамосом двухлетний контракт

    «Реал» готовит новый контракт для капитана команды Серхио Рамоса.

    По информации AS, руководство мадридского клуба решило сделать исключение и предложить 34-летнему футболисту соглашение на два года.

    При этом зарплата испанского защитника останется на прежнем уровне.

    Действующий договор между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      Dr.Metal 1 час назад

      во дает рамос в 34 контракт на прежних условиях, хехехе красавец, он хоть как футболист урод полнейший, сколько ног переломал, но в плане результативности хорош, сотню голов положил (защитник то)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru