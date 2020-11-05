AS: «Реал» согласился заключить с Рамосом двухлетний контракт

«Реал» готовит новый контракт для капитана команды Серхио Рамоса.

По информации AS, руководство мадридского клуба решило сделать исключение и предложить 34-летнему футболисту соглашение на два года.

При этом зарплата испанского защитника останется на прежнем уровне.

Действующий договор между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.