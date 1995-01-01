ESPN: «Реал» начал переговоры о продлении контракта с Рамосом

Еще бы, рамос для реала сейчас бог.и при этом играет нормально все матчи. редко травмируется , настолько что я даже не помню его долго выбытие из строя уже много лет. Пусть ему и 34, но года 2-3 еще отыграет. и до сих пор не сдаёт позиции
«Реал» ведет переговоры с защитником Серхио Рамосом о продлении контракта.
Пока неизвестно, будет ли соглашение долгосрочным или рассчитано на год. По информации ESPN, игрок заинтересован заключить контракт до июня 2024 года.
- 34-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
- В матче матч восьмого тура Примеры против «Уэски» он провел в чемпионате Испании 500-ю игру.