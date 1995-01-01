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    ESPN: «Реал» начал переговоры о продлении контракта с Рамосом

    «Реал» ведет переговоры с защитником Серхио Рамосом о продлении контракта.

    Пока неизвестно, будет ли соглашение долгосрочным или рассчитано на год. По информации ESPN, игрок заинтересован заключить контракт до июня 2024 года.

    • 34-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • В матче матч восьмого тура Примеры против «Уэски» он провел в чемпионате Испании 500-ю игру.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10055

      DeStar 1 час назад

      Еще бы, рамос для реала сейчас бог.и при этом играет нормально все матчи. редко травмируется , настолько что я даже не помню его долго выбытие из строя уже много лет. Пусть ему и 34, но года 2-3 еще отыграет. и до сих пор не сдаёт позиции

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