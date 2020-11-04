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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Кузяев достиг отметки в 100 матчей за «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев принял участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

    Эта игра стала для 27-летнего футболиста сотой в составе петербургской команды.

    • Кузяев – воспитанник «Зенита».
    • В 2012 году он покинул клуб, но спустя пять лет вернулся.
    • В 100 матчах хавбек забил 12 голов и сделал девять ассистов.

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    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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