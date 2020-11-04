Кузяев достиг отметки в 100 матчей за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев принял участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).
Эта игра стала для 27-летнего футболиста сотой в составе петербургской команды.
- Кузяев – воспитанник «Зенита».
- В 2012 году он покинул клуб, но спустя пять лет вернулся.
- В 100 матчах хавбек забил 12 голов и сделал девять ассистов.
Далер Кузяев проводит 100-й матч в футболке сине-бело-голубых!#ЗенитЛацио pic.twitter.com/QX88OuY1Ea— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 4, 2020