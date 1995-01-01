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    Миранчук остался в запасе «Аталанты» четвертый матч подряд

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не сыграл в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:5). Он просидел всю игру на скамейке запасных.

    Россиянин остался в запасе в четвертом матче подряд.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале осени.
    • Он провел за клуб 11 минут в игре с «Мидтьюлландом» (4:0) и забил гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +182

      BRAZILES 35 минут назад

      так и будет сидеть нет доверия нашим заграницей -----тоже самое ждет зобнина и других ----им нужны клубы в концетаблицы испании италии ----ито большой вопрос будут ли они игроками основы

      0
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      Рейтинг: +3353

      InterMilLano1908 51 минуту назад

      Ну сам знал что там Иличич будет в основе, надеюсь что не отчается и будет продолжать бороться

      1
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      Рейтинг: +2296

      den161 1 час назад

      Даааа.....а у нас он звездой был.... Жаль Лёшу

      0
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      Рейтинг: +467

      ZEVS71 1 час назад

      А сколько он вообще сыграл? 11 минут? Называется пошел поиграть в сильный чемпионат!

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