Миранчук остался в запасе «Аталанты» четвертый матч подряд

так и будет сидеть нет доверия нашим заграницей -----тоже самое ждет зобнина и других ----им нужны клубы в концетаблицы испании италии ----ито большой вопрос будут ли они игроками основы
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не сыграл в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:5). Он просидел всю игру на скамейке запасных.
Россиянин остался в запасе в четвертом матче подряд.
- Миранчук перешел в «Аталанту» в начале осени.
- Он провел за клуб 11 минут в игре с «Мидтьюлландом» (4:0) и забил гол.