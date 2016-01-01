Лига чемпионов. «Боруссия» М забила шесть безответных мячей в ворота «Шахтера»

Даааа... Такого никто не ожидал, даже при самых хитрых раскладах...
Игра пошла не в то горло...Но так бездарно сдать матч за полчаса...
Увы, Шахтер, теперь мальчиками для битья в группе станете именно вы.
Желаю хоть в ЛЕ попасть.
Удачи
Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Шахтер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Немецкий клуб забил шесть безответных мячей. Хет-трик оформил французский форвард гостей Алассан Плеа.
Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур
Шахтер (Украина) – Боруссия М (Германия) – 0:6 (0:4)
Голы: 0:1 – Плеа, 8; 0:2 – Бондарь (в свои ворота), 17; 0:3 – Плеа, 26; 0:4 – Бенсебаини, 44; 0:5 – Штиндль, 65; 0:6 – Плеа, 79.