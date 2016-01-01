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    Лига чемпионов. «Боруссия» М забила шесть безответных мячей в ворота «Шахтера»

    Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Шахтер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Немецкий клуб забил шесть безответных мячей. Хет-трик оформил французский форвард гостей Алассан Плеа.

    Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур

    Шахтер (Украина) – Боруссия М (Германия) – 0:6 (0:4)

    Голы: 0:1 – Плеа, 8; 0:2 – Бондарь (в свои ворота), 17; 0:3 – Плеа, 26; 0:4 – Бенсебаини, 44; 0:5 – Штиндль, 65; 0:6 – Плеа, 79.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6166

      GoLenaStop 1 минуту назад

      Даааа... Такого никто не ожидал, даже при самых хитрых раскладах...
      Игра пошла не в то горло...Но так бездарно сдать матч за полчаса...
      Увы, Шахтер, теперь мальчиками для битья в группе станете именно вы.
      Желаю хоть в ЛЕ попасть.
      Удачи

      1
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      Рейтинг: +24

      Roman Rom 8 минут назад

      А я уже после второго тура было поверил, что Шахтеру по силам выйти в 1-8 финала.
      Теперь уже сомневаюсь.

      1
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      Рейтинг: +5380

      Viper for CSKA 13 минут назад

      Шахтер сыграл очень слабо. Медленно, сыро, пассивно, проиграли кучу единоборств, продвижение вперёд посредством комбинационной игры давалось очень тяжело. Игра обороны - вообще без комментариев. Боруссия была на порядок быстрее, техничнее, более мотивированной, да просто класснее. Одно удовольствие было смотреть, как они из под прессинга выходят. У украинцев был по сути один момент за весь матч, а Боруссия хорошо, что рекорд Баварии по голам в ворота Шахтёра не побила. Вполне могла.

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      Рейтинг: +10193

      alarm 15 минут назад

      как будто со спартаком играли. сразу стыдно стало)

      1
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      Рейтинг: +4114

      afw13 21 минуту назад

      соболезнования болелам Шахтера, очень жаль

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      Рейтинг: +822

      аларм дубль2 > afw13 19 минут назад

      ВОТ ЭТО ДА!НАВЕРНОЕ ЗА ШАХТЕР ИГРАЛИ АЛАРМЫ И ГАВРОШИ!

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