АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Арсеналу» и занимает 15-е место

МЮ кидает похуже, чем на американских горках. Сульшер до сих пор удерживается на тренерском мостике просто из-за того, что в итоге команда попадала в еврокубки и в них периодически обыгрывала, таких как ПСЖ. Но с таким стартом терпение боссов может наконец-то иссякнуть. Уже который раз он на волоске от увольнения. Наверное, всё же пора.
Закончился матч 7-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Лондонцы победили со счетом 1:0.
Единственный гол с пенальти на 69-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Обамеянг, 69 (с пенальти).