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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Арсеналу» и занимает 15-е место

    Закончился матч 7-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Лондонцы победили со счетом 1:0.

    Единственный гол с пенальти на 69-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Обамеянг, 69 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10728

      Cules2013 1 час назад

      МЮ кидает похуже, чем на американских горках. Сульшер до сих пор удерживается на тренерском мостике просто из-за того, что в итоге команда попадала в еврокубки и в них периодически обыгрывала, таких как ПСЖ. Но с таким стартом терпение боссов может наконец-то иссякнуть. Уже который раз он на волоске от увольнения. Наверное, всё же пора.

      1
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      Рейтинг: +4698

      KPCCSPB 1 час назад

      ******, как вообще умудрились ПСЖ на выезде победить, и РБ разгромить? Что-то за МЮ очень тревожно в этом сезоне... Сульшеру видимо каких футболистов не купи, все равно не знает, что с ними делать...

      2
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      Рейтинг: +562

      JI e x a 1 час назад

      Сульшер out!

      2
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