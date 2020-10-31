«Рубин» выложил фото из раздевалки после победы над «Арсеналом». С игроками праздновал Фредди Крюгер

В матче 13-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле выиграл у «Арсенала» со счетом 3:1.

После победы пресс-служба казанского клуба опубликовала фотографию с эмоциями футболистов в раздевалке.

Вместе с игроками находился человек, переодетый во Фредди Крюгера. Это отсылка к Хэллоуину, который празднуется сегодня.

«Рубин», набрав три очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата.