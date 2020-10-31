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    «Рубин» выложил фото из раздевалки после победы над «Арсеналом». С игроками праздновал Фредди Крюгер

    В матче 13-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле выиграл у «Арсенала» со счетом 3:1.

    После победы пресс-служба казанского клуба опубликовала фотографию с эмоциями футболистов в раздевалке.

    Вместе с игроками находился человек, переодетый во Фредди Крюгера. Это отсылка к Хэллоуину, который празднуется сегодня.

    «Рубин», набрав три очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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