«Рубин» выложил фото из раздевалки после победы над «Арсеналом». С игроками праздновал Фредди Крюгер

кто то из руководства?
В матче 13-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле выиграл у «Арсенала» со счетом 3:1.
После победы пресс-служба казанского клуба опубликовала фотографию с эмоциями футболистов в раздевалке.
Вместе с игроками находился человек, переодетый во Фредди Крюгера. Это отсылка к Хэллоуину, который празднуется сегодня.
«Рубин», набрав три очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата.
Все мы немного Леонид ВикторовичФредди остался в восторге от игры @fcrk pic.twitter.com/wfCjBO1OBU— «Рубин» Казань (@fcrk) October 31, 2020