Дибала хочет двукратного увеличения зарплаты по новому контракту с «Ювентусом»

чтобы что-то требовать нужно сначала показывать что-то, хоть как-то похожее на игру, а уж потом требовать прибавку
Нападающий Пауло Дибала назвал «Ювентусу» свои требования по зарплате.
Стороны сейчас ведут переговоры о продлении контракта, истекающего в июне 2022 года.
По информации Calciomercato, аргентинец хочет зарабатывать после подписания нового соглашения 15 миллионов евро за сезон.
Нынешняя зарплата Дибалы – 7,5 миллиона евро в год. «Ювентус» готов повысить оклад форварда максимум до 10 миллионов.