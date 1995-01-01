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    Дибала хочет двукратного увеличения зарплаты по новому контракту с «Ювентусом»

    Нападающий Пауло Дибала назвал «Ювентусу» свои требования по зарплате.

    Стороны сейчас ведут переговоры о продлении контракта, истекающего в июне 2022 года.

    По информации Calciomercato, аргентинец хочет зарабатывать после подписания нового соглашения 15 миллионов евро за сезон.

    Нынешняя зарплата Дибалы – 7,5 миллиона евро в год. «Ювентус» готов повысить оклад форварда максимум до 10 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1770

      Dizayner 51 минуту назад

      чтобы что-то требовать нужно сначала показывать что-то, хоть как-то похожее на игру, а уж потом требовать прибавку

      0
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      Рейтинг: +5381

      серега кашин 1 час назад

      большего он по ходу дела от юве не добъется

      0
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