Дибала хочет двукратного увеличения зарплаты по новому контракту с «Ювентусом»

Нападающий Пауло Дибала назвал «Ювентусу» свои требования по зарплате.

Стороны сейчас ведут переговоры о продлении контракта, истекающего в июне 2022 года.

По информации Calciomercato, аргентинец хочет зарабатывать после подписания нового соглашения 15 миллионов евро за сезон.

Нынешняя зарплата Дибалы – 7,5 миллиона евро в год. «Ювентус» готов повысить оклад форварда максимум до 10 миллионов.