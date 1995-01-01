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    Goal: форвард «Партизана» Стеванович перейдет в «Манчестер Сити» за 8 миллионов

    «Манчестер Сити» близок к трансферу нападающего «Партизана» Филипа Стевановича, пишет Goal.com со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

    По информации источника, английский клуб купит 18-летнего футболиста за 8 миллионов евро.

    В августе сообщалось, что сербского форварда также хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

    • Стеванович – воспитанник «Партизана».
    • За основную команду провел 54 матча, забил 12 голов и сделал пять ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      gossеt 38 минут назад

      Пpогнозы футбольных мaтчей stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +10451

      Skull_Boy 1 час назад

      И будет ныкаться по арендам

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