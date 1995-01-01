Goal: форвард «Партизана» Стеванович перейдет в «Манчестер Сити» за 8 миллионов

«Манчестер Сити» близок к трансферу нападающего «Партизана» Филипа Стевановича, пишет Goal.com со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб купит 18-летнего футболиста за 8 миллионов евро.

В августе сообщалось, что сербского форварда также хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».