Goal: форвард «Партизана» Стеванович перейдет в «Манчестер Сити» за 8 миллионов

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«Манчестер Сити» близок к трансферу нападающего «Партизана» Филипа Стевановича, пишет Goal.com со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
По информации источника, английский клуб купит 18-летнего футболиста за 8 миллионов евро.
В августе сообщалось, что сербского форварда также хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».
- Стеванович – воспитанник «Партизана».
- За основную команду провел 54 матча, забил 12 голов и сделал пять ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.