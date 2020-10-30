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    Рассказов: «Тедеско сказал мне: «У тебя проблемы с контрактом. Ты в любой момент можешь уйти. Мы не можем на тебя рассчитывать»

    Защитник «Арсенала» Николай Рассказов в интервью Sport24 рассказал, почему пришлось покинуть «Спартак». В Туле игрок находится в аренде.

    — Перед первым матчем сезона с «Сочи» Доменико Тедеско подозвал меня и сказал: «У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твое игровое время сократится до минимума». Но по факту этого времени не было вообще. На замену выходил Андрей Ещенко, а я сидел на скамейке запасных.

    — А с Тедеско перед уходом поговорили?

    — Нет.

    — Как складывались ваши отношения с ним? В какой момент что-то пошло не так?

    — В том-то и дело, что никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе. На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол.

    — Однако вы были в обойме команды, а потом резко присели. Где отправная точка?

    — Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему — надо спрашивать у него.

    • В этом сезоне Рассказов провел за «Арсенал» три матча.
    • Контракт игрока со «Спартаком» истекает следующим летом.
    • Он воспитывался в системе московского клуба с 2010 года.

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    Источник: Sport24

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    30.10.2020 22:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1634

      Aston 1 час назад

      Коля,рано ты звезду поймал,тебе по-русски объяснили что не так,а ты корчишь из себя слабоумного

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