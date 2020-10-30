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  • Рассказов: «Тедеско сказал мне: «У тебя проблемы с контрактом. Ты в любой момент можешь уйти. Мы не можем на тебя рассчитывать»

Рассказов: «Тедеско сказал мне: «У тебя проблемы с контрактом. Ты в любой момент можешь уйти. Мы не можем на тебя рассчитывать»

30 октября 2020, 22:42
12

Защитник «Арсенала» Николай Рассказов в интервью Sport24 рассказал, почему пришлось покинуть «Спартак». В Туле игрок находится в аренде.

— Перед первым матчем сезона с «Сочи» Доменико Тедеско подозвал меня и сказал: «У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твое игровое время сократится до минимума». Но по факту этого времени не было вообще. На замену выходил Андрей Ещенко, а я сидел на скамейке запасных.

— А с Тедеско перед уходом поговорили?

— Нет.

— Как складывались ваши отношения с ним? В какой момент что-то пошло не так?

— В том-то и дело, что никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе. На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол.

— Однако вы были в обойме команды, а потом резко присели. Где отправная точка?

— Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему — надо спрашивать у него.

  • В этом сезоне Рассказов провел за «Арсенал» три матча.
  • Контракт игрока со «Спартаком» истекает следующим летом.
  • Он воспитывался в системе московского клуба с 2010 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Спартак Рассказов Николай
Комментарии (12)
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Aston
1604090598
Коля,рано ты звезду поймал,тебе по-русски объяснили что не так,а ты корчишь из себя слабоумного
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Hektor 84
1604100231
Так подпиши контракт и играй. Правильно Тэд тебе указал на проблему. Зачем ему этот гемор? По твоей логике он должен тебя выпускать, рассчитывать на тебя, а потом ты хвостом вильнешь и ******** куда бесплатно. Потом замену тебе ищи. Так лучше сейчас найти футболиста с желанием играть, а не торги по зарплате устраивать.
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inzek
1604100712
что Рассказов, что Маслов не айс! но второй хоть бегает
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Кинстифа
1604119010
Привет лимиту!!! Молодёжь просто зажралась. убери лимит, и они бы рвали зад на поле. а не чесали языком.... Когда уже в нашем болоте додумаются сделать потолок зп для молождежи, не нравится, пиндуй в Европу доказывай....
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vladimir-7
1604121069
Николай, тебе бы откровенно переговорить с Федуном, он руководитель, а не Тедеско, который сам находится в команде, пока, временно и если разговор для тебя закончится отрицательно, то подбери клуб, переходи туда и играй, для футболиста самое главное, это играть в команде.
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Боцман59rus
1604123166
По полочкам чудаку все разложили, а он все за свое "не подошёл тренеру" - ну вот кто он после этого? На пенсии ещё и вспоминать будет, как Федун карьеру угробил. Тедеско в шоке от таких имбецилов,,,
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piligrim1986
1604123925
ну может просто надо лучше играть, а не о бабле думать?
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Retiremen_VMF
1604125855
Так бывает. Хороший игрок, пока не вписывается полностью в схему команды с этим тренером, молодой. Много сошлось для ухода. Но ведь это аренда, ни кто не выгнал его из команды. Думаю, что это вполне вписывается в тактику сохранения игрока. Все будет хорошо. Ни кто его не продавал, много кто согласится взять его к себе в команду. Спартак пошел за титулом, молодежь в этот период не очень нужна, если ты не Мбапэ какой то!
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САДЫЧОК
1604126911
Всё логично ! Как можно рассчитывать на игрока , который может свалить в любой момент ?!
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nik55
1604127168
Рассказов ты думаешь своей головой или за тебя думает кто то другой ?
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