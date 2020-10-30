Рассказов: «Тедеско сказал мне: «У тебя проблемы с контрактом. Ты в любой момент можешь уйти. Мы не можем на тебя рассчитывать»

Защитник «Арсенала» Николай Рассказов в интервью Sport24 рассказал, почему пришлось покинуть «Спартак». В Туле игрок находится в аренде.

— Перед первым матчем сезона с «Сочи» Доменико Тедеско подозвал меня и сказал: «У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твое игровое время сократится до минимума». Но по факту этого времени не было вообще. На замену выходил Андрей Ещенко, а я сидел на скамейке запасных.

— А с Тедеско перед уходом поговорили?

— Нет.

— Как складывались ваши отношения с ним? В какой момент что-то пошло не так?

— В том-то и дело, что никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе. На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол.

— Однако вы были в обойме команды, а потом резко присели. Где отправная точка?

— Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему — надо спрашивать у него.