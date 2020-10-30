Рассказов: «Женщины борются за права. Возможно, Зарема хочет показать, что слабый пол разбирается в футболе»

Защитник «Арсенала» Николай Рассказов в интервью Sport24 высказался на тему присутствия в руководстве «Спартаком» супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой. Игрок принадлежит москвичам.

– Девушка в футболе – это нормально?

– Это все стереотипы. Мол, девушка и футбол – это две разные части мира. Зарему я только один раз видел на стадионе, лично мы с ней никогда не общались. Не могу судить о ее знаниях и способностях в руководстве.

Если она будет руководить, и будет результат, какие к ней вопросы? Если она девушка, это не значит, что будут проблемы. У нас многие мужики не разбираются в футболе, несут полную ерунду.

Все решает результат. Не будет его – сразу пойдут вопросы. Все начнут говорить: мол, как девушка может руководить клубом? Это «Спартак», тут при неудачах всегда так происходит, и это нормально.

Но женщины во всем мире борются за свои права. Возможно, Зарема тоже хочет показать, что слабый пол разбирается в футболе. Лично я не вижу никаких проблем в том, что девушка может руководить «Спартаком».