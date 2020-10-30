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    Рассказов: «Женщины борются за права. Возможно, Зарема хочет показать, что слабый пол разбирается в футболе»

    Защитник «Арсенала» Николай Рассказов в интервью Sport24 высказался на тему присутствия в руководстве «Спартаком» супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой. Игрок принадлежит москвичам.

    – Девушка в футболе – это нормально?

    – Это все стереотипы. Мол, девушка и футбол – это две разные части мира. Зарему я только один раз видел на стадионе, лично мы с ней никогда не общались. Не могу судить о ее знаниях и способностях в руководстве.

    Если она будет руководить, и будет результат, какие к ней вопросы? Если она девушка, это не значит, что будут проблемы. У нас многие мужики не разбираются в футболе, несут полную ерунду.

    Все решает результат. Не будет его – сразу пойдут вопросы. Все начнут говорить: мол, как девушка может руководить клубом? Это «Спартак», тут при неудачах всегда так происходит, и это нормально.

    Но женщины во всем мире борются за свои права. Возможно, Зарема тоже хочет показать, что слабый пол разбирается в футболе. Лично я не вижу никаких проблем в том, что девушка может руководить «Спартаком».

    • Cообщалось, что Салихова способствовала приходу в «Спартака» Джордана Ларссона.
    • Москвичи лидируют в РПЛ.
    • Рассказов должен вернуться в «Спартак» летом.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1883

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      У нас на канале Матч ТВ мужики вот не разбираются...

      0
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      Рейтинг: +9847

      alarm 1 час назад

      хряки ходят в стрингах - так что логично, что ими руководит женщина. но для верности я бы ещё перевёл спартак в ЖПЛ.

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