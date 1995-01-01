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    Три представителя тульского «Арсенала» сдали сомнительные тесты на коронавирус перед игрой с ЦСКА

    РПЛ опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в тульском «Арсенале».

    Перед матчем 12-го тура против ЦСКА туляки проинформировали Премьер-лигу о том, что у трeх представителей клуба сомнительные результаты тестов на COVID-19.

    Данные лица были изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора.

    Позднее в «Арсенале» провели новый этап тестирования, по итогам которого было принято решение о готовности команды играть с «Рубином» в 13-м туре РПЛ.

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    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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