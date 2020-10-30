Три представителя тульского «Арсенала» сдали сомнительные тесты на коронавирус перед игрой с ЦСКА

РПЛ опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в тульском «Арсенале».

Перед матчем 12-го тура против ЦСКА туляки проинформировали Премьер-лигу о том, что у трeх представителей клуба сомнительные результаты тестов на COVID-19.

Данные лица были изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора.

Позднее в «Арсенале» провели новый этап тестирования, по итогам которого было принято решение о готовности команды играть с «Рубином» в 13-м туре РПЛ.