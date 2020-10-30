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    Игнатьев: «Уверен, что в следующем году Миранчук уедет в Европу»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением об одноклубнике Антоне Миранчуке.

    «Я только за, чтобы его забрали. Главное, чтобы потом кто-то пришел на его замену. Антон — один из лидеров команды. Уверен, что в следующем году он уедет в Европу. Если, конечно, сам этого захочет», – сказал Игнатьев в интервью Sport24.

    • В текущем сезоне игрок провел 14 матчей, забил два гола.
    • «Локомотив» предложил Миранчуку новый контракт с опцией выкупа в 20 миллионов.
    • Братья Миранчуки – единственные российские футболисты, забившие в первых двух турах еврокубков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3564

      Cleaner 25 минут назад

      Это как у брата дела пойдут...

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