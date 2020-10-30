Игнатьев: «Уверен, что в следующем году Миранчук уедет в Европу»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением об одноклубнике Антоне Миранчуке.
«Я только за, чтобы его забрали. Главное, чтобы потом кто-то пришел на его замену. Антон — один из лидеров команды. Уверен, что в следующем году он уедет в Европу. Если, конечно, сам этого захочет», – сказал Игнатьев в интервью Sport24.
- В текущем сезоне игрок провел 14 матчей, забил два гола.
- «Локомотив» предложил Миранчуку новый контракт с опцией выкупа в 20 миллионов.
- Братья Миранчуки – единственные российские футболисты, забившие в первых двух турах еврокубков.
Источник: Sport24