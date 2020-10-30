Игнатьев: «Уверен, что в следующем году Миранчук уедет в Европу»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением об одноклубнике Антоне Миранчуке.

«Я только за, чтобы его забрали. Главное, чтобы потом кто-то пришел на его замену. Антон — один из лидеров команды. Уверен, что в следующем году он уедет в Европу. Если, конечно, сам этого захочет», – сказал Игнатьев в интервью Sport24.