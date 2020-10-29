«Реал» может обменять Иско и Винисиуса на Дибалу

«Реал» и «Ювентус» могут совершить обмен с участием трех футболистов.

По информации AS, мадридский клуб хочет заполучить нападающего Пауло Дибалу.

«Реал» готов включить в сделку двух своих игроков – полузащитника Иско и вингера Винисиуса Жуниора.

Рыночная стоимость аргентинца – 80 миллионов евро, испанца – 30 миллионов, бразильца – 50 миллионов.