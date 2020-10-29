«Реал» может обменять Иско и Винисиуса на Дибалу

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ЧТО????????????????????
КТО ЭТО ВЫДУМЫВАЕТ ВООБЩЕ?
В БАРСУ УЖЕ ПЕРЕШЕЛ ОДИН ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ ПЕТУХ
А ТУТ ДРУГОЙ В РЕАЛ НА ПОДХОДЕ?
40 ЛЯМОВ ЕГО ЦЕНА..И ТО ТОЛЬКО ИЗ-ЗА НЫНЕШНИХ СУММ
«Реал» и «Ювентус» могут совершить обмен с участием трех футболистов.
По информации AS, мадридский клуб хочет заполучить нападающего Пауло Дибалу.
«Реал» готов включить в сделку двух своих игроков – полузащитника Иско и вингера Винисиуса Жуниора.
Рыночная стоимость аргентинца – 80 миллионов евро, испанца – 30 миллионов, бразильца – 50 миллионов.