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    «Реал» может обменять Иско и Винисиуса на Дибалу

    «Реал» и «Ювентус» могут совершить обмен с участием трех футболистов.

    По информации AS, мадридский клуб хочет заполучить нападающего Пауло Дибалу.

    «Реал» готов включить в сделку двух своих игроков – полузащитника Иско и вингера Винисиуса Жуниора.

    Рыночная стоимость аргентинца – 80 миллионов евро, испанца – 30 миллионов, бразильца – 50 миллионов.

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    Источник: AS

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    29.10.2020 22:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2008

      FENIX-SL 41 минуту назад

      АХХАХАХЦАУХАУЦХЦАХХВАХЫВАХВХАХАХВАХВАХАХВХАХВАХВАХАХВАХ
      ЧТО????????????????????
      КТО ЭТО ВЫДУМЫВАЕТ ВООБЩЕ?
      В БАРСУ УЖЕ ПЕРЕШЕЛ ОДИН ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ ПЕТУХ
      А ТУТ ДРУГОЙ В РЕАЛ НА ПОДХОДЕ?
      40 ЛЯМОВ ЕГО ЦЕНА..И ТО ТОЛЬКО ИЗ-ЗА НЫНЕШНИХ СУММ

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      Рейтинг: +10033

      DeStar 1 час назад

      ай бред. Я конечно понимаю что иско в основе не будет ,вини тоже пока чет не крепнет, хотя забивать иногда хоть стал. Но дибала просто того не стоит как по мне. Т.е шило на мыло

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      Рейтинг: +8612

      JTherry > DeStar 1 час назад

      Дибала наверное, не стоит 80 млн., цены вообще раздуты, но играет лучше обоих, которые суммарно не стоят 80...

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      Рейтинг: +1286

      Валерий2705 > JTherry 1 час назад

      Да всё верно говорите, только закончится всё это по классике, Иско заиграет в Ювентусе, Винисиуса продадут потом в три раза дороже, а Дибала станет ещё одним Азартом. Это Реал детка)

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      Рейтинг: +10033

      DeStar > JTherry 40 минут назад

      ну по ценам ладно ,судить не буду. Раздуты да, но тогда какая реальная цена и как её выстроить) сравнивать в стиле его купили за 40 лямов и он круто играет а того за 90 лямов и он плохо играет, значит цены должны быть наоборот - так это не работает все-таки. Я, конечно, за игрой дибалы не особо слежу последнее время, вирус, роналду пришел и дибала на банке посиживал, но не впечатляет парень, играет чуть выше среднего я бы сказал, т.е 1 раз в 5 матчей хорошо побегает и забьёт. Потом и говорю шило на мыло. Иско мало играет, из-за этого и есть проблема - сложно оценить его. А вини, как по мне , растет, он очень быстрый, но очень .... торопиться и прет как танк, а он нифига не танк) есть шанс что он станет крутым игроком. но нужно рисковать. Дибала не растет, хоть ему всего и 26. Но тоже риск, не вижу никаких индивидуальных фишек в нем.

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      Рейтинг: +10033

      DeStar > Валерий2705 39 минут назад

      думаю иско в таком юве точно бы мог заиграть, там скоростей таких нет .А у иско главный минус - скорость, второй - не любит бить по воротам, а в юве ему и не надо.

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      Рейтинг: +10716

      Cules2013 1 час назад

      не "на", а включить в сделку. две большие разницы.

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