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    Витсель: «Игра с «Зенитом – особенный момент для меня. С нетерпением жду возвращения в Петербург»

    Полузащитник дортмундской «Борусии» Аксель Витсель высказался относительно ответного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    «Это особенный момент для меня – играть против одного из бывших клубов. С нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург. Нам было важно набрать три очка, теперь двигаемся к другим матчам группы», — написал бельгиец в инстраграме.

    • В среду «Боруссия» переиграла «Зенит» со счетом 2:0.
    • Витсель выступал за петербуржский клуб в 2012-16 годах.
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    Публикация от text (@axelwitsel28)

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    Источник: Инстаграм Акселя Витселя

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1652

      Иван Петров 1986 1 минуту назад

      Как - то плоховато пока играет "сильнейший в Европе" клуб. Таким его считают все бомжи и их главный в шляпе.

      0
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      Рейтинг: +6030

      Старикан 38 минут назад

      Правильно! Накидай им ещё в Питере! ...и побольше!

      0
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