Витсель: «Игра с «Зенитом – особенный момент для меня. С нетерпением жду возвращения в Петербург»

Полузащитник дортмундской «Борусии» Аксель Витсель высказался относительно ответного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Это особенный момент для меня – играть против одного из бывших клубов. С нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург. Нам было важно набрать три очка, теперь двигаемся к другим матчам группы», — написал бельгиец в инстраграме.

В среду «Боруссия» переиграла «Зенит» со счетом 2:0.

Витсель выступал за петербуржский клуб в 2012-16 годах.