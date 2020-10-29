Витсель: «Игра с «Зенитом – особенный момент для меня. С нетерпением жду возвращения в Петербург»

Полузащитник дортмундской «Борусии» Аксель Витсель высказался относительно ответного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
«Это особенный момент для меня – играть против одного из бывших клубов. С нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург. Нам было важно набрать три очка, теперь двигаемся к другим матчам группы», — написал бельгиец в инстраграме.
- В среду «Боруссия» переиграла «Зенит» со счетом 2:0.
- Витсель выступал за петербуржский клуб в 2012-16 годах.
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Источник: Инстаграм Акселя Витселя