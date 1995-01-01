Лига Европы. ЦСКА примет загребское «Динамо»

Сегодня, 29 октября, состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и загребским «Динамо».

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 по московскому времени.

Команды ранее встречались друг с другом только раз – в январе 2016 года их товарищеский матч завершился нулевой ничьей.

ЦСКА и «Динамо» стартовали в ЛЕ с ничьих с «Вольфсбергом» и «Фейеноордом» соответственно.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.