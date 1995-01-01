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    Лига Европы. ЦСКА примет загребское «Динамо»

    Сегодня, 29 октября, состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и загребским «Динамо».

    Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 по московскому времени.

    Команды ранее встречались друг с другом только раз – в январе 2016 года их товарищеский матч завершился нулевой ничьей.

    ЦСКА и «Динамо» стартовали в ЛЕ с ничьих с «Вольфсбергом» и «Фейеноордом» соответственно.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +88

      Marat A. 7 минут назад

      Верю в победу!!!! Желаю Удачи ЦСКА!!!!

      0
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      Рейтинг: +487

      Радио1000шумеров 21 минуту назад

      Бедное Динамо, будет отдуваться за все просеры российских клубов в Европе)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6572

      Сильвербой 1 час назад

      Я так понимаю, ждем продолжения вечеринки!

      1
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      Рейтинг: +2631

      raritet > Сильвербой 1 час назад

      С хорватами вечеринка будет по полной. Одна надежда , может быть, по братски , простят необъятную нашу Родину.

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