Мартынович: «Не хватило сил на концовку. В любом случае это опыт»

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

— Не хватило сил на концовку. Раскрылись в конце, появилось много зон, пропустили много. Были хорошие подходы, моменты. Надо больше атаковать, но сложно, когда противостоят такие футболисты. В любом случае это опыт, но надо держать темп все 90 минут.

— «Челси» — самый сложный соперник из тех, с кем вы играли в еврокубках?

— Я думаю, да, – передает слова Мартыновича «Матч ТВ».