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    Мартынович: «Не хватило сил на концовку. В любом случае это опыт»

    Капитан «Краснодара» Александр Мартынович подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

    — Не хватило сил на концовку. Раскрылись в конце, появилось много зон, пропустили много. Были хорошие подходы, моменты. Надо больше атаковать, но сложно, когда противостоят такие футболисты. В любом случае это опыт, но надо держать темп все 90 минут.

    — «Челси» — самый сложный соперник из тех, с кем вы играли в еврокубках?

    — Я думаю, да, – передает слова Мартыновича «Матч ТВ».

    • «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
    • «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
    • Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.10.2020 23:24
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