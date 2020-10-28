Мартынович: «Не хватило сил на концовку. В любом случае это опыт»

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).
— Не хватило сил на концовку. Раскрылись в конце, появилось много зон, пропустили много. Были хорошие подходы, моменты. Надо больше атаковать, но сложно, когда противостоят такие футболисты. В любом случае это опыт, но надо держать темп все 90 минут.
— «Челси» — самый сложный соперник из тех, с кем вы играли в еврокубках?
— Я думаю, да, – передает слова Мартыновича «Матч ТВ».
- «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
- «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
- Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.
Источник: «Матч ТВ»