Влашич: «Чувствую, что в каждом матче могу забивать один-два гола»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич обратил внимание, что в каждом матче получает несколько моментов для взятия ворот. Хорват – лучший бомбардир москвичей в сезоне РПЛ.

«Мне стало проще забивать. В последних двух встречах я суммарно пробил порядка 18 раз. Чувствую, что могу забивать за матч по одному или по два гола. Важно, что у меня много моментов», – сказал Влашич Sportske Novosti.