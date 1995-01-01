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    Влашич: «Чувствую, что в каждом матче могу забивать один-два гола»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич обратил внимание, что в каждом матче получает несколько моментов для взятия ворот. Хорват – лучший бомбардир москвичей в сезоне РПЛ.

    «Мне стало проще забивать. В последних двух встречах я суммарно пробил порядка 18 раз. Чувствую, что могу забивать за матч по одному или по два гола. Важно, что у меня много моментов», – сказал Влашич Sportske Novosti.

    • Завтра, 29 октября, ЦСКА примет хорватское «Динамо» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
    • Влашич играет в России с 2018 года.
    • ЦСКА идет в РПЛ вторым.

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    Источник: Sportske Novosti

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1762

      ALEX ML 27 минут назад

      Загребу положи парочку

      1
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      Рейтинг: +157

      аларм дубль2 32 минуты назад

      НИКОЛА ОДИН ИЗ АСОВ В РПЛ,КОТОРЫХ ТАК МАЛО У НАС!

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