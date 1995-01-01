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    Варела: «Меня звали разные клубы, но по «Динамо» я принял решение очень быстро. Мне понравилась Россия»

    Защитник «Динамо» Гильермо Варела начал работу с клубом. Его москвичи арендовали у «Копенгагена».

    «Меня звали разные клубы, но, когда поступило предложение от «Динамо», я принял решение очень быстро. Мне понравилась Россия, когда я здесь играл на чемпионате мира. РПЛ для меня – новая цель, новая лига.

    Я видел три предыдущие игры «Динамо». У клуба великая история, мы должны занимать самые высокие места в чемпионате», – считает уругваец.

    • Срок аренды – до конца сезона.
    • Ранее Варела выступал за «Манчестер Юнайтед».
    • «Динамо» идет в РПЛ пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3156

      maygli 1 час назад

      "Но когда увидел сумму контракта, быстро принял решение! Так повезти может только раз в жизни." - подумал Варела.

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      Рейтинг: +12724

      derrik2000 > maygli 1 час назад

      Если ещё скажет, что "с деЦтва за бело-голубых", я пойму его. ))

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