Варела: «Меня звали разные клубы, но по «Динамо» я принял решение очень быстро. Мне понравилась Россия»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела начал работу с клубом. Его москвичи арендовали у «Копенгагена».
«Меня звали разные клубы, но, когда поступило предложение от «Динамо», я принял решение очень быстро. Мне понравилась Россия, когда я здесь играл на чемпионате мира. РПЛ для меня – новая цель, новая лига.
Я видел три предыдущие игры «Динамо». У клуба великая история, мы должны занимать самые высокие места в чемпионате», – считает уругваец.
- Срок аренды – до конца сезона.
- Ранее Варела выступал за «Манчестер Юнайтед».
- «Динамо» идет в РПЛ пятым.
Источник: ютуб-канал «Динамо»