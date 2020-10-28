Варела: «Меня звали разные клубы, но по «Динамо» я принял решение очень быстро. Мне понравилась Россия»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела начал работу с клубом. Его москвичи арендовали у «Копенгагена».

«Меня звали разные клубы, но, когда поступило предложение от «Динамо», я принял решение очень быстро. Мне понравилась Россия, когда я здесь играл на чемпионате мира. РПЛ для меня – новая цель, новая лига.

Я видел три предыдущие игры «Динамо». У клуба великая история, мы должны занимать самые высокие места в чемпионате», – считает уругваец.