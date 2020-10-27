Чорлука травмировался в игре с «Баварией»

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Баварией». В первом тайме травму получил защитник хозяев Ведран Чорлука.

В перерыве его заменил подписанный в последнее трансферное окно Слободан Райкович.