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    Чорлука травмировался в игре с «Баварией»

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Баварией». В первом тайме травму получил защитник хозяев Ведран Чорлука.

    В перерыве его заменил подписанный в последнее трансферное окно Слободан Райкович.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2020 22:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +469

      xkixerx 1 час назад

      Здоровья Ведран! Ты был хорош!!! Мурило тоже не подвел!!! Еще раз здоровья и возвращайся скорее.

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