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    Экс-игрок «Краснодара» Пикущак возглавил «Акрон»

    Новым главным тренером клуба ФНЛ «Акрон» стал Игорь Пикущак. Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

    «Сейчас Пикущак проходит обучение на соответствующую категорию, поэтому де-юре главным тренером «Акрона» будет пока являться один из его помощников Владимир Жэпэлэу. Также тренерский штаб пополнит тренер по физической подготовке Денис Змеу, работавший с Пикущаком в армянском «Ноа».

    ФК «Акрон» желает успехов Игорю Александровичу и его штабу, решения поставленных перед клубом задач!» – написали тольяттинцы.

    • В качестве игрока Пикущак выступал за «Краснодар», «Амкар».
    • На его счету 22 матча и три гола за сборную Молдавии.
    • «Акрон» идет в зоне вылета и отстает от спасительной 16-й строчки на семь очков.

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    Источник: официальный сайт «Акрона»

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +957

      alll-333 28 минут назад

      Жэпэлэу, Змеу, Пикущак- хорошая компания.Интересно, с какими фамилиями будут игроки?

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