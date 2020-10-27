Экс-игрок «Краснодара» Пикущак возглавил «Акрон»

Новым главным тренером клуба ФНЛ «Акрон» стал Игорь Пикущак. Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Сейчас Пикущак проходит обучение на соответствующую категорию, поэтому де-юре главным тренером «Акрона» будет пока являться один из его помощников Владимир Жэпэлэу. Также тренерский штаб пополнит тренер по физической подготовке Денис Змеу, работавший с Пикущаком в армянском «Ноа».

ФК «Акрон» желает успехов Игорю Александровичу и его штабу, решения поставленных перед клубом задач!» – написали тольяттинцы.