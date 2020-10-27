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  • Малафеев: «Империей зла», как называют «Зенит», раньше был «Спартак»

Малафеев: «Империей зла», как называют «Зенит», раньше был «Спартак»

27 октября 2020, 16:53
41

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал мнение о том, почему некоторые люди не любят петербургский клуб.

«Почему «Зенит» так сильно не любят? Всех успешных не любят, это нормально. Зависть как раз порождает негативное отношение. Опять же, через призму чего? Страха и уважения. Это всегда было – сильных не будут любить. Как только ты выходишь за пределы перспективности и становишься успешным, не дай бог, ты совершишь какую-то ошибку или ее очертания – тебя будут упрекать. Будь к этому готов. В свое время это был «Спартак». «Империей зла», как называют «Зенит», раньше был «Спартак», – сказал Малафеев.

  • Ранее Геннадий Орлов раскритиковал высказывание Василия Уткина, который иногда называет «Зенит» «империей зла».

Источник: ютуб-канал «Рашен Football»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (41)
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Томик
1603807431
А помнится когда-то прикидывался нормальным человеком. Видимо, уже не надо.
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Semargl18
1603809207
Не называли Спартак империей зла, тут вы товарищ звиздите, А вот зенит помойкою да Так что вы просто идите...
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ВасяК
1603809659
Вот не трынди Слава , никогда Спартак так не называли,завидовали это да,восхищались!!!Были все свои воспитанники,и немного чужих,но не тратили по сто лямов народных денег!!!
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vladimir-7
1603809701
Не команду Зенит называют "Империей зла", а Газпром, который так пагубно влияет на весь российский футбол и РФС в частности.
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subbotaspartak
1603810721
Зенит империя зла? Бла-бла-бла... Это даже не королевство, А газпрома раболепство. Так, мыльные пузыри, Малофеев не дури.
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Сильвербой
1603810829
Я что-то не понял, это он сейчас про Зенит говорит!? Это Зенит успешный и сильный???????
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ivany4
1603810856
Когда нечем похвастаться, в северной окраине придумывают сказки. Что бы те несколько тысяч почитателей, не отвернулись от радужного клуба.))) В свое время, СССР назвали империей зла. В те времена, Спартак, наряду с киевским, тбилисским Динамо, Шахтером и рядом других команд, ярко представляли союз на международной арене. А вот Зенита там не прослеживалось. Возможно Слава что-то попутал. Уж если рассуждать о "империи зла" в российском футболе, то надо хоть как-то это обосновать.
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NewLife
1603813096
Что за херню он несет. синит ненавидят не потому что завидуют, а потому что показатели команды не основаны на спортивном принципе, а на том, что бомжи захватили руководящие посты, надули синит чемпионом, благодаря работе с судьями. Этому лишний раз можно найти подтверждение. когда команда показывает свою беспомощность в Европе. А Спартак никогда не был империей зла. Империей зла Рейган назвал СССР.
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aleks 265814
1603814413
У славы малофея совсем крыша поехала . Пусть бздюба оплатит ему лечение в склифе, а то пропадет слава.
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Hektor 84
1603821500
Этот пассажир что то путает. Сильные и успешные явно не про синит. И с империей зла что то явно занесло его. Спартак был одним из флагманов советского футбола и российского в 90 и начало нулевых. Причем результаты были при атакующей комбинационной игре. Спартак воспитал множество футболистов для сборной СССР и России. И вызывались они по спортивному принципу, а не как из синита за счет откатов лысому усачу и конвертов от Газпрома. Спартак это история и традиции, а синит если бы не хаспром так и остался бы аутсайдером, ну максимум середнячком, коим был всегда. Так что Слава пора слезть с наркоты и алкоголя. Спартак ни когда и не у кого не повернулся бы язык назвать империей зла. Спартак это клуб с традициями и многомиллионной армией болельщиков и фанатов. Только на Спартак в провинции собираются полные стадионы. За синит болеют только в питере, ну и максимум в Лен. области. Им такое и не снилось. Не раз приезжал в Краснодар на матчи Кубани и Краснодара со Спартаком и остальными командами. Только На Спартак всегда аншлаги. И болелы Спартака едут со всего региона и со Ставрополя. Так что Слава пора машину из Склифа на тебя вызывать)))) ибо порешь дурь какую то
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