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    Малафеев: «Империей зла», как называют «Зенит», раньше был «Спартак»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал мнение о том, почему некоторые люди не любят петербургский клуб.

    «Почему «Зенит» так сильно не любят? Всех успешных не любят, это нормально. Зависть как раз порождает негативное отношение. Опять же, через призму чего? Страха и уважения. Это всегда было – сильных не будут любить. Как только ты выходишь за пределы перспективности и становишься успешным, не дай бог, ты совершишь какую-то ошибку или ее очертания – тебя будут упрекать. Будь к этому готов. В свое время это был «Спартак». «Империей зла», как называют «Зенит», раньше был «Спартак», – сказал Малафеев.

    • Ранее Геннадий Орлов раскритиковал высказывание Василия Уткина, который иногда называет «Зенит» «империей зла».

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    Источник: ютуб-канал «Рашен Football»

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    27.10.2020 16:53
    Комментарии62
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      Рейтинг: +4145

      Каратель 28 октября, 12:14

      Что чешет этот немытый? Газовое болото совсем мозг разжижело? Спартак со времён союза был народной командой,а бомжи будут пожизненно лифтерами,пусть сейчас мажорики,но думаю это не надолго

      1
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      Рейтинг: +3206

      maygli 28 октября, 00:58

      Не о том думаешь чудило.

      3
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      Рейтинг: +3870

      playsh 28 октября, 00:46

      Малафеев малафьи наглотался,вон как попёрло его.Не иначе,передне-приводной.

      1
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      Рейтинг: +377

      kliker 27 октября, 22:55

      То Буланов, то датчанин, то Д'Артаньян, то ГСО пернут, а журналисты это подбирают прязными руками и размазыват себе по губам.

      4
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      Рейтинг: +107

      Есь Казарский 27 октября, 22:52

      Эх,Слава...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2525

      general.lizyukov 27 октября, 22:24

      Ну какие вы успешные, вы хапуги обычные, у вас нет системной работы, оттого и достижения ваши хаотичные, что только подтверждает ваше блеклое выступление в Европе.

      4
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      Рейтинг: +2795

      Гавроша 27 октября, 22:11

      Бред, а истина в том, что масквабад ненавидит СПб, все остальное только увертки. За ублюдков тарасовских стыдно!!!

      -2
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      Рейтинг: +1259

      Klaido > Гавроша 28 октября, 12:26

      ублюдок - сын твоей мамы и соседа, наставившего рога тому, кто указан в твоем свидетельстве о рождении в качестве папаши

      0
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      Рейтинг: +4641

      Томик 27 октября, 22:04

      Кем бы ни был "Спартак" "раньше", по вашему разумению - "Зенит" в любом случае не занял его место. Конечно хочется. Что только не заявляют. И что "Зенит" теперь народная команда, и что армия болельщиков самая большая во вселенной, и вот теперь и в категории "империя зла" заняли его место, оказывается. Жалкие потуги, Славик. Сиди там на пенсии и трать свои заработанные денюжки. Не нужен ты более ни-ко-му.

      5
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      Рейтинг: +2795

      Гавроша > Томик 27 октября, 22:12

      Привет 3,14! Как очко?

      1
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      Рейтинг: +4641

      Томик > Гавроша 27 октября, 23:11

      Чмошничек, твоё меня не интересует, а о моём не беспокойся.

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      Рейтинг: +791

      moskowcity-petrv > Томик 27 октября, 23:19

      У них в курятнике голубом,все базары заднеприводные!

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      Рейтинг: +671

      Бывший спартаковец > Томик 28 октября, 02:22

      Ну ты же о Зените беспокоишься, pidorоc, так можно и тебя спросить - как срало? Стыдно за тебя!

      2
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      Рейтинг: +671

      Бывший спартаковец > Бывший спартаковец 28 октября, 02:26

      Чего теперь все на звездочки заменяется, а когда этот гномик-защек томик пишет "Чмошничек" то тут все нормально - очевидно это комплимент!

      А может спартаковцем все дозволено?

      0
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      Рейтинг: +671

      Бывший спартаковец > moskowcity-petrv 28 октября, 04:23

      У тебя аватар голубой - ты забыл голубчик панельный!

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      Рейтинг: +791

      moskowcity-petrv > Бывший спартаковец 28 октября, 11:08

      Девчуля,это планета земля если твой куриный мозг не вкурсе)

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      Рейтинг: +791

      moskowcity-petrv > Бывший спартаковец 28 октября, 11:10

      Дырявый На параше блатовать учился)?

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      Рейтинг: +791

      moskowcity-petrv > Бывший спартаковец 28 октября, 11:17

      Сама себе отвечаешь?)ты явно перевозбудилась девчуля)))Ляжки сухие)?не обмочила?)

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      Рейтинг: +791

      moskowcity-petrv > Бывший спартаковец 28 октября, 11:19

      у тебя месячные чтоли)?

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      Рейтинг: +791

      moskowcity-petrv > Бывший спартаковец 28 октября, 11:21

      Ты загрёб под себя!точно из курятника)))

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      Рейтинг: +1259

      Klaido > Томик 28 октября, 12:26

      он просто уточнил у тебя - как тебе понравилось его очко))) - видать, вымыл и снова готов принять

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      Рейтинг: +18816

      Боцман59rus 27 октября, 21:44

      Датский бомжик болен, нужен тест)))

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      Рейтинг: +6222

      Hektor 84 27 октября, 20:58

      Этот пассажир что то путает. Сильные и успешные явно не про синит. И с империей зла что то явно занесло его. Спартак был одним из флагманов советского футбола и российского в 90 и начало нулевых. Причем результаты были при атакующей комбинационной игре. Спартак воспитал множество футболистов для сборной СССР и России. И вызывались они по спортивному принципу, а не как из синита за счет откатов лысому усачу и конвертов от Газпрома. Спартак это история и традиции, а синит если бы не хаспром так и остался бы аутсайдером, ну максимум середнячком, коим был всегда. Так что Слава пора слезть с наркоты и алкоголя. Спартак ни когда и не у кого не повернулся бы язык назвать империей зла. Спартак это клуб с традициями и многомиллионной армией болельщиков и фанатов. Только на Спартак в провинции собираются полные стадионы. За синит болеют только в питере, ну и максимум в Лен. области. Им такое и не снилось. Не раз приезжал в Краснодар на матчи Кубани и Краснодара со Спартаком и остальными командами. Только На Спартак всегда аншлаги. И болелы Спартака едут со всего региона и со Ставрополя. Так что Слава пора машину из Склифа на тебя вызывать)))) ибо порешь дурь какую то

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