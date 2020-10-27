Малафеев: «Империей зла», как называют «Зенит», раньше был «Спартак»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал мнение о том, почему некоторые люди не любят петербургский клуб.

«Почему «Зенит» так сильно не любят? Всех успешных не любят, это нормально. Зависть как раз порождает негативное отношение. Опять же, через призму чего? Страха и уважения. Это всегда было – сильных не будут любить. Как только ты выходишь за пределы перспективности и становишься успешным, не дай бог, ты совершишь какую-то ошибку или ее очертания – тебя будут упрекать. Будь к этому готов. В свое время это был «Спартак». «Империей зла», как называют «Зенит», раньше был «Спартак», – сказал Малафеев.