Геркус: «За титул поборются ЦСКА со «Спартаком». «Зенит» будет решать проблему тренера»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал главных претендентов на чемпионский титул РПЛ.
«ЦСКА, легко и безжалостно разгромивший Тулу вчера, провeл просто акцию устрашения. Бегали до последних минут, вызывающе свежо.
Разглядывая после такого впечатляющего перформанса турнирную таблицу и календарь приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не «Зенит» со «Спартаком», а вовсе даже ЦСКА со «Спартаком». А «Зенит» будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и все такое же, кризисное.
Я уже и не припомню, когда «Спартак» и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
Спам же если не будут тянуть судейки будет месте на 5-6. После каждой игры мяса - обсуждения результативных судейских ошибок в их пользу. Отсюда и такое кол-во очков. Сами бы они не дожимали и не побеждали, это очевидно. Хотя В целом команда тоже интересная, есть целый ряд неплохих игроков.
На счет Зенита что то спрогнозировать сложно. Семак не тянет, руководство принимает странные решения. Игроки не выжигают как в том же ЦСКА а скорее просто отрабатывают, ну точнее пытаются. Иногда. По потенциалу Зенит всё равно посильнее остальных. Из ЛЧ скорее всего быстро вылетят, походу даже без ЛЕ. Зимой может Халк придёт, так что всё еще вполне по силам взять РПЛ. Хотя Локо и Краснодар тоже вполне могут добавить.