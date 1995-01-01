Геркус: «За титул поборются ЦСКА со «Спартаком». «Зенит» будет решать проблему тренера»

Геркус рановато списывает Зенит из чемпионской гонки, после 25 тура
можно делать выводы и может оказаться, что они предварительные.
За чемпионство будут бороться ЦСКА, Зенит, Динамо, Краснодар,
Локомотив и спартак, но в пятерку могут претендовать и Рубин, и Сочи, и
Ростов.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал главных претендентов на чемпионский титул РПЛ.
«ЦСКА, легко и безжалостно разгромивший Тулу вчера, провeл просто акцию устрашения. Бегали до последних минут, вызывающе свежо.
Разглядывая после такого впечатляющего перформанса турнирную таблицу и календарь приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не «Зенит» со «Спартаком», а вовсе даже ЦСКА со «Спартаком». А «Зенит» будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и все такое же, кризисное.
Я уже и не припомню, когда «Спартак» и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату», – написал Геркус в своем телеграм-канале.