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    Геркус: «За титул поборются ЦСКА со «Спартаком». «Зенит» будет решать проблему тренера»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал главных претендентов на чемпионский титул РПЛ.

    «ЦСКА, легко и безжалостно разгромивший Тулу вчера, провeл просто акцию устрашения. Бегали до последних минут, вызывающе свежо.

    Разглядывая после такого впечатляющего перформанса турнирную таблицу и календарь приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не «Зенит» со «Спартаком», а вовсе даже ЦСКА со «Спартаком». А «Зенит» будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и все такое же, кризисное.

    Я уже и не припомню, когда «Спартак» и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    • ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1.
    • Отставание от идущего первым «Спартака» – два очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии16
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      Рейтинг: +13751

      vladimir-7 2 минуты назад

      Геркус рановато списывает Зенит из чемпионской гонки, после 25 тура
      можно делать выводы и может оказаться, что они предварительные.
      За чемпионство будут бороться ЦСКА, Зенит, Динамо, Краснодар,
      Локомотив и спартак, но в пятерку могут претендовать и Рубин, и Сочи, и
      Ростов.

      0
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      Рейтинг: +1662

      PAREVG. 3 минуты назад

      Ой да ладно, в зимнее ТО, купят еще пару условных Малкомов, включат админ ресурс, нужное судейство, и вуаля - мечты газпрома снова сбылись.
      А тренером Зенита можно назначить любого физрука, из Ленинградской школы, ничего не изменится: в РПЛ - чемпионы, в ЛЧ - аутсайдеры.

      2
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      Рейтинг: +5083

      Рубинище 6 минут назад

      вся борьба в переди, Зенит всё равно главный претендент на золото. а победа, хоть и крупная над пряниками, ни чего не значит.

      1
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      Рейтинг: +8841

      paracetamol 23 минуты назад

      А ты бы заткнулся, ворюга!

      0
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      Рейтинг: +3749

      polt 32 минуты назад

      Похоже Семак уже Закату ничем не сможет помочь. Что называется выхолостился.

      0
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      Рейтинг: +2467

      Snek 37 минут назад

      Рановато делать выводы, ИМХО.

      2
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      Рейтинг: +325

      Бенедиктус 55 минут назад

      Если у Спартака получит травму кто-нибудь из игроков основы, то заменять его практически будет некому. У Спартака самая слабая скамейка, если сравнивать Спартак, ЦСКА и Зенит.

      1
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      Рейтинг: +480

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Зенит рано сбрасывать со счетов - у команды не последний состав и длинная скамейка.

      1
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      Рейтинг: +5515

      Владислав Vlad > Радио1000шумеров 25 минут назад

      Дзюба-то один. А стиль - Пинай на Дзюбу, а там как получится, без Дзюбы не работает.)

      0
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      Рейтинг: +6622

      ivany4 1 час назад

      Ставить на чемпиона в ЧР, все равно, что кое-кому лечь на рельсы.))
      Подозрительно часто Геркус стал мелькать в новостях о Спартаке. Причем с лояльными отзывами. К чему бы это?))

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      Рейтинг: +17421

      bset 1 час назад

      Интрига обещает сохраняться до конца. Надеюсь, борьба закалит всех и следующей осенью мы выступим в еврокубках еще лучше.

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