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  • Геркус: «За титул поборются ЦСКА со «Спартаком». «Зенит» будет решать проблему тренера»

Геркус: «За титул поборются ЦСКА со «Спартаком». «Зенит» будет решать проблему тренера»

27 октября 2020, 11:43
30

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал главных претендентов на чемпионский титул РПЛ.

«ЦСКА, легко и безжалостно разгромивший Тулу вчера, провeл просто акцию устрашения. Бегали до последних минут, вызывающе свежо.

Разглядывая после такого впечатляющего перформанса турнирную таблицу и календарь приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не «Зенит» со «Спартаком», а вовсе даже ЦСКА со «Спартаком». А «Зенит» будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и все такое же, кризисное.

Я уже и не припомню, когда «Спартак» и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

  • ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1.
  • Отставание от идущего первым «Спартака» – два очка.

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Геркус Илья
Комментарии (30)
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СвинкаСправедливости
1603789380
С таким админ ресурсом ЦСКА за титул может бороться даже в АПЛ, по-моему.
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oyabun
1603790901
ЦСКА реально очень крут сейчас. Мощно усилился пятью трансферами, показывает очень уверенную сбалансированную игру. На данный момент минимум 3 команды сейчас претендуют на лидерство - Спартак, ЦСКА и Зенит. Но еще много игр впереди, всё может поменяться.
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Бенедиктус
1603792812
Если у Спартака получит травму кто-нибудь из игроков основы, то заменять его практически будет некому. У Спартака самая слабая скамейка, если сравнивать Спартак, ЦСКА и Зенит.
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Snek
1603793937
Рановато делать выводы, ИМХО.
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PAREVG.
1603795955
Ой да ладно, в зимнее ТО, купят еще пару условных Малкомов, включат админ ресурс, нужное судейство, и вуаля - мечты газпрома снова сбылись. А тренером Зенита можно назначить любого физрука, из Ленинградской школы, ничего не изменится: в РПЛ - чемпионы, в ЛЧ - аутсайдеры.
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slavа0508
1603797245
Спартак и ЦСКА смотрятся сейчас хорошо,а впереди ещё 2/3 чемпионата и не кто не знает у кого какие спады будут,давайте пока будем наслаждаться игрой, а о шансах на золото начнём разговор не раньше 20 тура,,,,
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Nevsky_RU
1603799306
ЦСКА после серии удачных трансферов, и после того как возмужала молодёжь игравшая последние пару сезонов - сейчас действительно реальная сила. Играют свежо и бодро. Вопрос наверное только в стабильности молодых игроков.
Спам же если не будут тянуть судейки будет месте на 5-6. После каждой игры мяса - обсуждения результативных судейских ошибок в их пользу. Отсюда и такое кол-во очков. Сами бы они не дожимали и не побеждали, это очевидно. Хотя В целом команда тоже интересная, есть целый ряд неплохих игроков.
На счет Зенита что то спрогнозировать сложно. Семак не тянет, руководство принимает странные решения. Игроки не выжигают как в том же ЦСКА а скорее просто отрабатывают, ну точнее пытаются. Иногда. По потенциалу Зенит всё равно посильнее остальных. Из ЛЧ скорее всего быстро вылетят, походу даже без ЛЕ. Зимой может Халк придёт, так что всё еще вполне по силам взять РПЛ. Хотя Локо и Краснодар тоже вполне могут добавить.
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NewLife
1603804013
"за титул будут бороться не «Зенит» со «Спартаком», а вовсе даже ЦСКА со «Спартаком». А «Зенит» будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера " Эту фразу Геркус должен был начать словами: Мне приснилось что....
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Из Твери Леха
1603804973
Свинтусам еще как минимум 12 лет не видать трофея.
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aleks 265814
1603807043
Зину если не будут тянуть судейки будет месте на 5-6. Спартак ,как только разыграется Мозес , будет рвать всех подряд. Кони будут с быками бороться за 2-3 место.Локо и динамо поспорят за 4 место .Вот такой прогноз дают все спецы .
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