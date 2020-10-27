Геркус: «За титул поборются ЦСКА со «Спартаком». «Зенит» будет решать проблему тренера»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал главных претендентов на чемпионский титул РПЛ.

«ЦСКА, легко и безжалостно разгромивший Тулу вчера, провeл просто акцию устрашения. Бегали до последних минут, вызывающе свежо.

Разглядывая после такого впечатляющего перформанса турнирную таблицу и календарь приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не «Зенит» со «Спартаком», а вовсе даже ЦСКА со «Спартаком». А «Зенит» будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и все такое же, кризисное.

Я уже и не припомню, когда «Спартак» и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату», – написал Геркус в своем телеграм-канале.