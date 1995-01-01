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    Онопко: «Класс ЦСКА становится выше. Уверен, уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

    — Как оцените состав группы Лиги Европы?

    — В еврокубках давно уже не бывает слабых оппонентов или проходных игр. Подтверждением тому стали выступления «Динамо» и «Ростова» в квалификации Лиги Европы. Казалось, они являлись явными фаворитами в своих парах, но в итоге именно российским клубам пришлось сойти с дистанции после первых же матчей. К итогам жеребьевки я всегда отношусь спокойно. Кто достался, с тем и будем играть. Выбор от нас не зависит, нужно серьезно готовиться к любому сопернику. И загребское «Динамо», и «Фейеноорд», и «Вольфсберг» — команды с характером, они заслуженно прошли в еврокубки. Нам не будет легко. Стоит учесть и определенные нюансы, связанные с пандемией коронавируса, они также внесут коррективы в подготовку. Всей команде необходимо быть более собранной, ответственной.

    — Год назад армейцы неудачно выступили на международной арене. Нет сомнений, что в этот раз есть огромное желание реабилитироваться.

    — ЦСКА много лет подряд выступает в еврокубках. Конечно, хотелось бы чаще попадать в Лигу чемпионов, очень надеюсь, мы скоро туда вернемся. В минувшем сезоне не удалось ярко сыграть в Лиге Европы, команда не вышла из группы. Это очень обидно. Матчи на международной арене всегда интересны для болельщиков и важны для престижа клуба.

    — Команда готова к напряженному графику?

    — Осенью всегда высокая плотность календаря. Начинаются матчи в еврокубках, добавляются перерывы на игры национальных сборных. Пожалуй, осенний отрезок самый сложный, но мы не в первый раз выступаем при таком графике. Действительно, из-за пандемии групповой этап Лиги Европы проводится в более сжатые сроки, чем раньше. Будет тяжело, но все команды находятся в одинаковых условиях.

    — По ходу прошлого сезона вы говорили, что период становления новой армейской команды еще продолжается. Можно ли сказать, что этот процесс уже близок к завершению?

    — Убежден, что нынешняя команда существенно отличается от самой себя образца прошлого года. За этот период она стала опытнее и мудрее. Игроки взрослеют, коллектив становится более сыгранным и сплоченным. Могу сказать, что матчи ЦСКА в нынешнем сезоне мне нравятся намного больше. В предыдущем тоже проводили хорошие игры, но были и такие, в которых мы совершали детские ошибки. Сейчас их намного меньше. Вообще, становление команды — непрерывный процесс. Приходят новые футболисты, кто-то уходит. Очень важно, что у нас сохранился костяк. Класс команды становится выше, и в этом сезоне, уверен, мы уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок, – сказал Онопко.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Axel26 29 минут назад

      Вы будете терять их из-за взрослых ошибок,а фамилия у этих ошибок -Васин. P.S.болельщик ЦСКА.

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      Рейтинг: +1004

      elessar arnor 1 час назад

      эт да, динамо без тренера обыграли..

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