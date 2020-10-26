Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Онопко: «Класс ЦСКА становится выше. Уверен, уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок»

Онопко: «Класс ЦСКА становится выше. Уверен, уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок»

26 октября 2020, 13:52
3

Тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

— Как оцените состав группы Лиги Европы?

— В еврокубках давно уже не бывает слабых оппонентов или проходных игр. Подтверждением тому стали выступления «Динамо» и «Ростова» в квалификации Лиги Европы. Казалось, они являлись явными фаворитами в своих парах, но в итоге именно российским клубам пришлось сойти с дистанции после первых же матчей. К итогам жеребьевки я всегда отношусь спокойно. Кто достался, с тем и будем играть. Выбор от нас не зависит, нужно серьезно готовиться к любому сопернику. И загребское «Динамо», и «Фейеноорд», и «Вольфсберг» — команды с характером, они заслуженно прошли в еврокубки. Нам не будет легко. Стоит учесть и определенные нюансы, связанные с пандемией коронавируса, они также внесут коррективы в подготовку. Всей команде необходимо быть более собранной, ответственной.

— Год назад армейцы неудачно выступили на международной арене. Нет сомнений, что в этот раз есть огромное желание реабилитироваться.

— ЦСКА много лет подряд выступает в еврокубках. Конечно, хотелось бы чаще попадать в Лигу чемпионов, очень надеюсь, мы скоро туда вернемся. В минувшем сезоне не удалось ярко сыграть в Лиге Европы, команда не вышла из группы. Это очень обидно. Матчи на международной арене всегда интересны для болельщиков и важны для престижа клуба.

— Команда готова к напряженному графику?

— Осенью всегда высокая плотность календаря. Начинаются матчи в еврокубках, добавляются перерывы на игры национальных сборных. Пожалуй, осенний отрезок самый сложный, но мы не в первый раз выступаем при таком графике. Действительно, из-за пандемии групповой этап Лиги Европы проводится в более сжатые сроки, чем раньше. Будет тяжело, но все команды находятся в одинаковых условиях.

— По ходу прошлого сезона вы говорили, что период становления новой армейской команды еще продолжается. Можно ли сказать, что этот процесс уже близок к завершению?

— Убежден, что нынешняя команда существенно отличается от самой себя образца прошлого года. За этот период она стала опытнее и мудрее. Игроки взрослеют, коллектив становится более сыгранным и сплоченным. Могу сказать, что матчи ЦСКА в нынешнем сезоне мне нравятся намного больше. В предыдущем тоже проводили хорошие игры, но были и такие, в которых мы совершали детские ошибки. Сейчас их намного меньше. Вообще, становление команды — непрерывный процесс. Приходят новые футболисты, кто-то уходит. Очень важно, что у нас сохранился костяк. Класс команды становится выше, и в этом сезоне, уверен, мы уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок, – сказал Онопко.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axel26
1603716048
Вы будете терять их из-за взрослых ошибок,а фамилия у этих ошибок -Васин. P.S.болельщик ЦСКА.
Ответить
scor-666-009
1603718182
Васина не ставьте и всё будет тип-топ :-)
Ответить
shurik45
1603725137
Муса ,вроде как свободный агент, можно и вернуть на год.
Ответить
Главные новости
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
1
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
6
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
2
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
4
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
5
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
8
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+