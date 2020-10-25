«Спартак» утром вышел на тренировку, несмотря на ночной перелет из Краснодара

Несколько футболистов «Спартака» пришли на утреннюю тренировку после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Ночью команда летела из Краснодарского края в Москву.

«Московское время 11:02 и все помнят ночное: «Ребят, поехали, завтра тренировка!» – написали спартаковцы.

«Спартак» лидирует в РПЛ.

В следующем туре команда примет «Ростов».

Тренировка проходит на поле в Тушино.