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    «Спартак» утром вышел на тренировку, несмотря на ночной перелет из Краснодара

    Несколько футболистов «Спартака» пришли на утреннюю тренировку после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Ночью команда летела из Краснодарского края в Москву.

    «Московское время 11:02 и все помнят ночное: «Ребят, поехали, завтра тренировка!» – написали спартаковцы.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • В следующем туре команда примет «Ростов».
    • Тренировка проходит на поле в Тушино.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2668

      Axe111 12 минут назад

      Пфф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ новость

      0
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      Рейтинг: +1272

      Tsigan 1 час назад

      Так написали "ночной перелет" там 1,50 мин лететь и естественно бизнес классом. Что тут такого выйти утром на тренировку.

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      Рейтинг: +4701

      vladik12 2 часа назад

      С утра не срамши, что называется.

      1
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      Рейтинг: +1168

      IVANRUS777 2 часа назад

      Впере́д КБ!!! Тедеско приведёт нас к победе!

      1
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      Рейтинг: +604

      Фк Спaртaк Москвa 2 часа назад

      так держать.вперед спартак!!!

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