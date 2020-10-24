Рассказов: «В РПЛ меньше футбола, а больше чего-то другого. Развиваться здесь сложнее»

Защитник «Арсенала» Николай Рассказов объяснил, чем российский чемпионат уступает другим. Футболист не прочь покинуть страну.

– Наш чемпионат – дно?

– В нашем чемпионате меньше футбола, а больше чего-то другого. Внешней красоты, будем так говорить. Футбола чуть меньше, и развиваться здесь сложнее. Я тоже хочу сыграть в Европе, но мы, русские игроки, не очень востребованы там. Там тоже есть лимит.