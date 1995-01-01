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    Рассказов: «В РПЛ меньше футбола, а больше чего-то другого. Развиваться здесь сложнее»

    Защитник «Арсенала» Николай Рассказов объяснил, чем российский чемпионат уступает другим. Футболист не прочь покинуть страну.

    – Наш чемпионат – дно?

    – В нашем чемпионате меньше футбола, а больше чего-то другого. Внешней красоты, будем так говорить. Футбола чуть меньше, и развиваться здесь сложнее. Я тоже хочу сыграть в Европе, но мы, русские игроки, не очень востребованы там. Там тоже есть лимит.

    • Туляки арендовали Рассказова до конца сезона.
    • «Спартак», владеющий правами на игрока, делит лидерство РПЛ.
    • «Арсенал» идет 11-м.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +482

      Dr.Metal 10 минут назад

      Иди в ФНЛ, там развитие... Ммммм

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      Рейтинг: +4688

      vladik12 1 час назад

      Кабинетов здесь больше.

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