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    Рассказов: «Слышал, что я любимчик Федуна»

    Защитник «Арсенала» Николай Рассказов прокомментировал информацию, что его особо ценит Леонид Федун. Игрок принадлежит «Спартаку».

    «Я слышал, что я любимчик Леонида Арнольдовича. По крайней мерей, я оказался в Туле. Это можно сказать с иронией. Я один раз в жизни лично общался с Федуном, когда он лично предлагал мне контракт», – сообщил футболист.

    • Туляки арендовали Рассказова до конца сезона.
    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
    • «Арсенал» идет 11-м.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1582

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ты пока еще никто. Поиграешь в Туле, может ума наберешься.

      0
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      Рейтинг: +18670

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Колян не такая, он ждёт трамвая.)

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