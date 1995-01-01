Рассказов: «Слышал, что я любимчик Федуна»

Ты пока еще никто. Поиграешь в Туле, может ума наберешься.
Защитник «Арсенала» Николай Рассказов прокомментировал информацию, что его особо ценит Леонид Федун. Игрок принадлежит «Спартаку».
«Я слышал, что я любимчик Леонида Арнольдовича. По крайней мерей, я оказался в Туле. Это можно сказать с иронией. Я один раз в жизни лично общался с Федуном, когда он лично предлагал мне контракт», – сообщил футболист.
- Туляки арендовали Рассказова до конца сезона.
- «Спартак» делит лидерство РПЛ.
- «Арсенал» идет 11-м.