Джан заразился коронавирусом. Через пять дней «Боруссия» сыграет с «Зенитом»

Знакомый сценарий, но не поможет, не пытайтесь))) аххаахах
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный твиттер клуба.
26-летний футболист находится на домашнем карантине, его болезнь проходит бессимптомно. Все остальные результаты тестов персонала и игроков «Боруссии» дали отрицательные результаты.
- Джан пропускал последние матчи из-за повреждения.
- 28 октября «Боруссия» сыграет в Лиге чемпионов с «Зенитом».
- Начало матча – 22:00 по московскому времени.