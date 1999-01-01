Джан заразился коронавирусом. Через пять дней «Боруссия» сыграет с «Зенитом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный твиттер клуба.

26-летний футболист находится на домашнем карантине, его болезнь проходит бессимптомно. Все остальные результаты тестов персонала и игроков «Боруссии» дали отрицательные результаты.