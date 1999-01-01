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    Джан заразился коронавирусом. Через пять дней «Боруссия» сыграет с «Зенитом»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный твиттер клуба.

    26-летний футболист находится на домашнем карантине, его болезнь проходит бессимптомно. Все остальные результаты тестов персонала и игроков «Боруссии» дали отрицательные результаты.

    • Джан пропускал последние матчи из-за повреждения.
    • 28 октября «Боруссия» сыграет в Лиге чемпионов с «Зенитом».
    • Начало матча – 22:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Боруссии»

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +701

      lysenkoff 6 минут назад

      Знакомый сценарий, но не поможет, не пытайтесь))) аххаахах

      0
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      Рейтинг: +11278

      KLIM777 1 час назад

      Вилкова на матч срочно.

      0
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