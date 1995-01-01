Чорлука, Эдер и Смолов – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом»

Смолов точно в составе? Что-то я его в первом тайме не заметил, - Чорлуку видел, Эдера, Миранчука.. где же был Федя!?
Московский «Локомотив» и австрийский «Зальцбург» объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зальцбург»: Станкович, Вальчи, Рамальо, Вебер, Ульмер, Юнузович, Камара, Мвепу, Собослай, Дака, Койта.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Жемалетдинов, Миранчук, Смолов, Эдер.
- Игра начнется в 19:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.