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    Чорлука, Эдер и Смолов – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом»

    Московский «Локомотив» и австрийский «Зальцбург» объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Зальцбург»: Станкович, Вальчи, Рамальо, Вебер, Ульмер, Юнузович, Камара, Мвепу, Собослай, Дака, Койта.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Жемалетдинов, Миранчук, Смолов, Эдер.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +593

      АКМ-74У 7 минут назад

      Смолов точно в составе? Что-то я его в первом тайме не заметил, - Чорлуку видел, Эдера, Миранчука.. где же был Федя!?

      0
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      Рейтинг: +425

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Раз в год и Эдер забивает. Но Зе смотрится интересней. Ждем. Состав вызывает вопросы, букмекеры единодушны. Дай бог Локо преподнести приятный сюрприз!

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      Рейтинг: +425

      Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 48 минут назад

      В пророки запишусь. Эдер забил

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      Рейтинг: +437

      Enter2006 1 час назад

      Локо - передави их! )

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      Рейтинг: +79998

      zigbert 1 час назад

      А вот Зе Луиша не мешало бы поставить. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +1747

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Где ЗЕ лысая подстилка грызуна?

      1
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      Рейтинг: +18594

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Наш паровоз вперёд лети!!!

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