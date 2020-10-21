«Манчестер Юнайтед» планирует вмешаться в борьбу за Лаутаро Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Английский клуб попытается купить нападающего в зимнее трансферное окно, пишет Don Balon.
Ранее аргентинца связывали с переходом в «Реал» и «Барселону».
- В этом сезоне Серии А Мартинес провел четыре матча, забив три мяча и сделав один ассист.
- Отступные в контракте игрока – 111 миллионов евро.
Источник: Don Balon
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