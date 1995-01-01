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    Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на 87-й минуте вырвал победу над «ПСЖ», «Лейпциг» справился с «Истанбулом»

    Финалист последней Лиги чемпионов проиграл дома «Манчестер Юнайтед». Англичанам три очка принес Маркус Рэшфорд.

    В другой встрече чемпион Турции проиграл «Лейпцигу». Дубль оформил Анхелиньо.

    Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

    ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 23 (с пенальти); 1:1 – Марсьяль, 55 (в свои ворота); 1:2 – Рэшфорд, 87.

    Лейпциг (Германия) – Истанбул (Турция) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Анхелиньо, 16; 2:0 – Анхелиньо, 20.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1263

      Marley Bob 22 минуты назад

      Мбаппе необходимо покидать Париж,если не хочет загубить свою карьеру.

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      Рейтинг: +1654

      Vladarg 24 минуты назад

      Имея в составе таких нападающих, ПСЖ умудряется не забить команде,в защите у которой Линделеф и Туанзебе..невероятно,но факт.

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