Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на 87-й минуте вырвал победу над «ПСЖ», «Лейпциг» справился с «Истанбулом»

Мбаппе необходимо покидать Париж,если не хочет загубить свою карьеру.
Финалист последней Лиги чемпионов проиграл дома «Манчестер Юнайтед». Англичанам три очка принес Маркус Рэшфорд.
В другой встрече чемпион Турции проиграл «Лейпцигу». Дубль оформил Анхелиньо.
Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Фернандеш, 23 (с пенальти); 1:1 – Марсьяль, 55 (в свои ворота); 1:2 – Рэшфорд, 87.
Лейпциг (Германия) – Истанбул (Турция) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Анхелиньо, 16; 2:0 – Анхелиньо, 20.