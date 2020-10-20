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    Уткин: «Зенит» не может залечь на дно в Брюгге. Он всплывает»

    Видеоблогер Василий Уткин оставил пост после поражения «Зенита» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2). Россияне пропустили на 93-й минуте.

    «Зенит» не может залечь на дно в Брюгге совсем по другой причине. Он неизбежно всплывает.

    Благодаря раннему началу матча установлен рекорд достижения ясности перспектив «Зенита» в Лиге Чемпионов.

    Когда я говорил, что шанс занять любое нечетвертое из мест в группе – один процент, мне обычно отвечали, что просто я ненавижу «Зенит». Ну, а какое же еще вам место», – написал Уткин в телеграме.

    • «Зенит» идет в группе последним.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    20.10.2020 22:08
    Комментарии36
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      Рейтинг: +2728

      Nesterenko 13 минут назад

      Потому что у наших игроков логика как у Васи Березуцкого: "ну не в первой же обосрались". Всем на все похрен, а тренер только ноет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +377

      mp7700 18 минут назад

      У параши из место, У параши))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42505

      portero 26 минут назад

      ну первый виновник Семак , ну не рулит он командой .
      дело не поражении, а в том как играют ,.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21909

      пьяныйхоровод 30 минут назад

      Гуано-жир-трест решил повеселить своих поклонников-фетишистов .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21909

      пьяныйхоровод 34 минуты назад

      Да это василиса х.е.р. где утонет . 300 кг говнины целый айсберг .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1028

      yarik1_78 42 минуты назад

      Вася,это 5.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1283

      777+ 1 час назад

      Васятка, жжжжжооооттттт!!!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Каменный стояк 1 час назад

      Жирдяй всё правильно говорит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1734

      Бриг 1 час назад

      Наши чемпионы. видимо, должны играть в какой-то другой лиге. Пусть Путин придумает такую специальную лигу.

      5
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      Рейтинг: +28

      Fusballer > Бриг 28 минут назад

      Уфе и Сочи участие будет гарантировано.

      0
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      Рейтинг: +5879

      GoLenaStop 1 час назад

      А да, уже мажется как масло, но по-прежнему - говно...
      А может, и излишки газов не позволяют лечь на дно?..

      Нашим командам -хорошего плавания!
      Удачи.

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