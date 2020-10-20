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  • Уткин: «Зенит» не может залечь на дно в Брюгге. Он всплывает»

Уткин: «Зенит» не может залечь на дно в Брюгге. Он всплывает»

20 октября 2020, 22:08
45

Видеоблогер Василий Уткин оставил пост после поражения «Зенита» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2). Россияне пропустили на 93-й минуте.

«Зенит» не может залечь на дно в Брюгге совсем по другой причине. Он неизбежно всплывает.

Благодаря раннему началу матча установлен рекорд достижения ясности перспектив «Зенита» в Лиге Чемпионов.

Когда я говорил, что шанс занять любое нечетвертое из мест в группе – один процент, мне обычно отвечали, что просто я ненавижу «Зенит». Ну, а какое же еще вам место», – написал Уткин в телеграме.

  • «Зенит» идет в группе последним.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Брюгге Уткин Василий
Комментарии (45)
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Серёга-Динамовец
1603221254
Вот здесь я с Васей соглашусь!
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raritet
1603221453
Уткин, Василий, будь обьективней. Брюгге -отличная команда. Это же не 70 годы прошлого столетия, сейчас все умеют играть в футбол. Была надежда на ничью. не получилось. И так у нас старенькие пешеходы, так еще сборной их еще их нагрузили. Зачем? Разность в скорости.
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Nerlinger
1603221477
Вовсю плавает
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Ilya26
1603221565
Надоело это зенит всплывать, пора бы его уже спустить чтоб не воняло!
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SPACE TRUCKIN
1603222438
перед матчем радимов назвал Брюгге явным аутсайдером...получается,наш супер топ клуб ниже?
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Хейтер Аларм
1603222922
Стыдно за Зенит(аларм, ну согласись!)!
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"supermax"
1603223578
Завуалировал)) культурненько
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Бриг
1603224048
Наши чемпионы. видимо, должны играть в какой-то другой лиге. Пусть Путин придумает такую специальную лигу.
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777+
1603224149
Васятка, жжжжжооооттттт!!!!!!
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yarik1_78
1603226848
Вася,это 5.
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