Уткин: «Зенит» не может залечь на дно в Брюгге. Он всплывает»

Видеоблогер Василий Уткин оставил пост после поражения «Зенита» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2). Россияне пропустили на 93-й минуте.

«Зенит» не может залечь на дно в Брюгге совсем по другой причине. Он неизбежно всплывает.

Благодаря раннему началу матча установлен рекорд достижения ясности перспектив «Зенита» в Лиге Чемпионов.

Когда я говорил, что шанс занять любое нечетвертое из мест в группе – один процент, мне обычно отвечали, что просто я ненавижу «Зенит». Ну, а какое же еще вам место», – написал Уткин в телеграме.