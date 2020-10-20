Уткин: «Зенит» не может залечь на дно в Брюгге. Он всплывает»

Потому что у наших игроков логика как у Васи Березуцкого: "ну не в первой же обосрались". Всем на все похрен, а тренер только ноет.
Видеоблогер Василий Уткин оставил пост после поражения «Зенита» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2). Россияне пропустили на 93-й минуте.
«Зенит» не может залечь на дно в Брюгге совсем по другой причине. Он неизбежно всплывает.
Благодаря раннему началу матча установлен рекорд достижения ясности перспектив «Зенита» в Лиге Чемпионов.
Когда я говорил, что шанс занять любое нечетвертое из мест в группе – один процент, мне обычно отвечали, что просто я ненавижу «Зенит». Ну, а какое же еще вам место», – написал Уткин в телеграме.
- «Зенит» идет в группе последним.
- Команда лидирует в РПЛ.
- «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.