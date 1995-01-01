УЕФА назначил немецких арбитров на первый матч ЦСКА в Лиге Европы

Вряд ли, конечно, немцы будут судить предвзято, но ставить их на матч австрийцев... Ну такое себе. Но наша задача сделать уверенный результат, чтобы вопросов к судейству не было.
Стало известно, кто рассудит австрийский «Вольфсберг» и московский ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Первый матч ЦСКА в новом розыгрыше Лиге Европы обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Помогать ему будут Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль. Резервный судья – Серен Сторкс.
- Матч «Вольфсберг» – ЦСКА состоится в четверг, 22 октября.
- Начало игры – в 22:00 по московскому времени.