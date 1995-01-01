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    УЕФА назначил немецких арбитров на первый матч ЦСКА в Лиге Европы

    Стало известно, кто рассудит австрийский «Вольфсберг» и московский ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

    Первый матч ЦСКА в новом розыгрыше Лиге Европы обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Помогать ему будут Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль. Резервный судья – Серен Сторкс.

    • Матч «Вольфсберг» – ЦСКА состоится в четверг, 22 октября.
    • Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17307

      bset 2 часа назад

      Вряд ли, конечно, немцы будут судить предвзято, но ставить их на матч австрийцев... Ну такое себе. Но наша задача сделать уверенный результат, чтобы вопросов к судейству не было.

      5
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      Рейтинг: +13590

      vladimir-7 > bset 1 час назад

      Полностью согласен, конечно есть опасения, но надо забивать
      голы, аккуратно и надёжно сыграть в защите и в воротах.

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