УЕФА назначил немецких арбитров на первый матч ЦСКА в Лиге Европы

Стало известно, кто рассудит австрийский «Вольфсберг» и московский ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Первый матч ЦСКА в новом розыгрыше Лиге Европы обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Помогать ему будут Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль. Резервный судья – Серен Сторкс.