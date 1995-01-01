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    Защитник «Хетафе» Ньом назвал Кумана сукиным сыном и послал его матом

    Во время матча шестого тура Примеры между «Хетафе» и «Барселоной» (1:0) произошел конфликт между защитником хозяев Алланом Ньомом и тренером гостей Рональдом Куманом.

    Камерунец в ходе перепалки назвал голландского специалиста сукиным сыном и послал его *** [нафиг].

    После игры Куман пожаловался на поведение Ньома главному тренеру «Хетафе» Хосе Бордаласу. Тот пообещал разобраться в произошедшем.

    Пока неизвестно, будет ли «Барса» подавать жалобу на 32-летнего футболиста.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10637

      Cules2013 49 минут назад

      Барса по делу проиграла, сами виноваты, но Ньом железно на красную наиграл, да ещё и на Фати похоже, что был пенальти. Судья судил странно. Пике получил ЖК за нарушение вполовину легче, чем у Ньома, который вообще не получил карточки за удар в лицо Месси.

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