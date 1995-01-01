Защитник «Хетафе» Ньом назвал Кумана сукиным сыном и послал его матом

Во время матча шестого тура Примеры между «Хетафе» и «Барселоной» (1:0) произошел конфликт между защитником хозяев Алланом Ньомом и тренером гостей Рональдом Куманом.

Камерунец в ходе перепалки назвал голландского специалиста сукиным сыном и послал его *** [нафиг].

После игры Куман пожаловался на поведение Ньома главному тренеру «Хетафе» Хосе Бордаласу. Тот пообещал разобраться в произошедшем.

Пока неизвестно, будет ли «Барса» подавать жалобу на 32-летнего футболиста.