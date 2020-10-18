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  • Бускетс – о поражении от «Хетафе»: «Не наш день. Мы пытались»

Бускетс – о поражении от «Хетафе»: «Не наш день. Мы пытались»

18 октября 2020, 09:49
2

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подытожил матч шестого тура Примеры против «Хетафе» (0:1). Единственный мяч с пенальти забил Хайме Мата.

«Мы сыграли свою роль в поражении. Исход решили пара моментов. Это был не наш день. Мы не могли дать скорость. Мы пытались, хоть и были не в порядке. Нужно прогрессировать и смотреть в будущее», – цитирует Бускетса Marca.

  • «Хетафе» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в таблице.
  • «Барселона» идет девятой.
  • В следующем туре каталонцы сыграют с «Реалом» (24 октября).

Источник: Marca
Испания. Примера Хетафе Барселона Бускетс Серхио
Комментарии (2)
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petr69
1603005824
Практически все игроки Барселоны, Реала тоже были в сборных.Они просто не смогли восстановиться
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Garrincha58
1603022259
да не ваш день красные в календарике???
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