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    Бускетс – о поражении от «Хетафе»: «Не наш день. Мы пытались»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подытожил матч шестого тура Примеры против «Хетафе» (0:1). Единственный мяч с пенальти забил Хайме Мата.

    «Мы сыграли свою роль в поражении. Исход решили пара моментов. Это был не наш день. Мы не могли дать скорость. Мы пытались, хоть и были не в порядке. Нужно прогрессировать и смотреть в будущее», – цитирует Бускетса Marca.

    • «Хетафе» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в таблице.
    • «Барселона» идет девятой.
    • В следующем туре каталонцы сыграют с «Реалом» (24 октября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1032

      petr69 2 часа назад

      Практически все игроки Барселоны, Реала тоже были в сборных.Они просто не смогли восстановиться

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