Бускетс – о поражении от «Хетафе»: «Не наш день. Мы пытались»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подытожил матч шестого тура Примеры против «Хетафе» (0:1). Единственный мяч с пенальти забил Хайме Мата.

«Мы сыграли свою роль в поражении. Исход решили пара моментов. Это был не наш день. Мы не могли дать скорость. Мы пытались, хоть и были не в порядке. Нужно прогрессировать и смотреть в будущее», – цитирует Бускетса Marca.