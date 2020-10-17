Бускетс – о поражении от «Хетафе»: «Не наш день. Мы пытались»

Практически все игроки Барселоны, Реала тоже были в сборных.Они просто не смогли восстановиться
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подытожил матч шестого тура Примеры против «Хетафе» (0:1). Единственный мяч с пенальти забил Хайме Мата.
«Мы сыграли свою роль в поражении. Исход решили пара моментов. Это был не наш день. Мы не могли дать скорость. Мы пытались, хоть и были не в порядке. Нужно прогрессировать и смотреть в будущее», – цитирует Бускетса Marca.
- «Хетафе» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в таблице.
- «Барселона» идет девятой.
- В следующем туре каталонцы сыграют с «Реалом» (24 октября).