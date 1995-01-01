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    Мирзов вывел «Химки» вперед в матче со «Спартаком». Игрок принадлежит москвичам

    В эти минуты идет матч 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком». На 48-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Резиуан Мирзов.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Подмосковье.

    • Мирзов принадлежит «Спартаку», а в «Химках» находится в аренде.
    • Химчане в случае победы поднимутся на 13-е место.
    • «Спартак» при любом результате матча останется вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5828

      GoLenaStop 55 минут назад

      Судья опять сломал и испоганил нормальную красивую игру...
      Две московские команды, одинаковые по уровню футбола, сами бы разобрались... О чем ещё говорить?
      Судьи -продажные подонки!
      Без.ув.

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