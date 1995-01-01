Мирзов вывел «Химки» вперед в матче со «Спартаком». Игрок принадлежит москвичам

Судья опять сломал и испоганил нормальную красивую игру...
Две московские команды, одинаковые по уровню футбола, сами бы разобрались... О чем ещё говорить?
Судьи -продажные подонки!
Без.ув.
В эти минуты идет матч 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком». На 48-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Резиуан Мирзов.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Подмосковье.
- Мирзов принадлежит «Спартаку», а в «Химках» находится в аренде.
- Химчане в случае победы поднимутся на 13-е место.
- «Спартак» при любом результате матча останется вторым.