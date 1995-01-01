Мирзов вывел «Химки» вперед в матче со «Спартаком». Игрок принадлежит москвичам

В эти минуты идет матч 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком». На 48-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Резиуан Мирзов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Подмосковье.