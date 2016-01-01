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    Советник Федуна Камоцци: «Кажется, Ларссон и Зобнин в ближайшее время покинут РПЛ»

    Франко Камоцци, футбольный агент и советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем в клубе полузащитника Романа Зобнина и форварда Джордана Ларссона.

    «Мне кажется, что в ближайшем будущем РПЛ покинут такие игроки, как Джордан Ларссон и Роман Зобнин. Еще, конечно, стоит отметить Николу Влашича из ЦСКА. Мне кажется, в течение года эти футболисты вполне могут перейти в топ-клубы Европы», – сказал Камоцци.

    • В этом сезоне 26-летний Зобнин провел за «Спартак» 11 игр, забил один мяч и сделал один ассист.
    • В активе 23-летнего Ларссона четыре гола и две результативные передачи в десяти матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро, шведа – 4 миллиона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1842

      seth343 20 минут назад

      У нас РПЛ так и будет говном если лучшие будут уходить.

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      Рейтинг: +126

      dva064 > seth343 11 минут назад

      Это точно,,,,хотя бы в разгар сезона не бег ли,,,

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