Советник Федуна Камоцци: «Кажется, Ларссон и Зобнин в ближайшее время покинут РПЛ»

Франко Камоцци, футбольный агент и советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем в клубе полузащитника Романа Зобнина и форварда Джордана Ларссона.
«Мне кажется, что в ближайшем будущем РПЛ покинут такие игроки, как Джордан Ларссон и Роман Зобнин. Еще, конечно, стоит отметить Николу Влашича из ЦСКА. Мне кажется, в течение года эти футболисты вполне могут перейти в топ-клубы Европы», – сказал Камоцци.
- В этом сезоне 26-летний Зобнин провел за «Спартак» 11 игр, забил один мяч и сделал один ассист.
- В активе 23-летнего Ларссона четыре гола и две результативные передачи в десяти матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро, шведа – 4 миллиона.
Источник: Metaratings