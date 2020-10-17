Советник Федуна Камоцци: «Кажется, Ларссон и Зобнин в ближайшее время покинут РПЛ»

Франко Камоцци, футбольный агент и советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем в клубе полузащитника Романа Зобнина и форварда Джордана Ларссона.

«Мне кажется, что в ближайшем будущем РПЛ покинут такие игроки, как Джордан Ларссон и Роман Зобнин. Еще, конечно, стоит отметить Николу Влашича из ЦСКА. Мне кажется, в течение года эти футболисты вполне могут перейти в топ-клубы Европы», – сказал Камоцци.