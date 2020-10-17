Официально: Тилль покинул «Уфу»

«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Оливье Тиллем.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Соглашение между игроком и клубом было рассчитано до 30 июня 2022 года.
- Тилль выступал за «Уфу» с августа 2018 года.
- В активе хавбека 56 матчей, один забитый гол и пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Оливье Тилль покидает ФК «Уфа»По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Оливье Тиллем.С 2018 года Оли провел 56 матчей в составе ФК «Уфа», забил 1 гол и сделал 5 голевых передач pic.twitter.com/sm9pkEEzyn— ФК УФА (@UfaFc) October 17, 2020