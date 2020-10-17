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    Официально: Тилль покинул «Уфу»

    «Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Оливье Тиллем.

    Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

    Соглашение между игроком и клубом было рассчитано до 30 июня 2022 года.

    • Тилль выступал за «Уфу» с августа 2018 года.
    • В активе хавбека 56 матчей, один забитый гол и пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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