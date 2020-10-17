Официально: Тилль покинул «Уфу»

«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Оливье Тиллем.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Соглашение между игроком и клубом было рассчитано до 30 июня 2022 года.

Тилль выступал за «Уфу» с августа 2018 года.

В активе хавбека 56 матчей, один забитый гол и пять ассистов.

Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.