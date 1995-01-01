Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Роналду: «Мой брат Нурмагомедов победит Гэтжи. Иншааллах»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сомневается в победе Хабиба Нурмагомедова в бою против Джастина Гэтжи. Они подерутся в рамках турнира UFC 254.

    «Разумеется, Хабиб победит, мой брат. Иншааллах», – сказал португалец в прямом инстаграм-эфире.

    • Бой Нурмагомедов – Гэтжи состоится 24 октября.
    • Гэтжи в своем последнем бою победил Тони Фергюсона.
    • Роналду восстанавливается от коронавируса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      zhenyagromyx 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ------- http://bit.do/xzex

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Олег1204 1 час назад

      Чернильница)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79829
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru