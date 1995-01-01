Роналду: «Мой брат Нурмагомедов победит Гэтжи. Иншааллах»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сомневается в победе Хабиба Нурмагомедова в бою против Джастина Гэтжи. Они подерутся в рамках турнира UFC 254.

«Разумеется, Хабиб победит, мой брат. Иншааллах», – сказал португалец в прямом инстаграм-эфире.