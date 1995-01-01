Роналду: «Мой брат Нурмагомедов победит Гэтжи. Иншааллах»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сомневается в победе Хабиба Нурмагомедова в бою против Джастина Гэтжи. Они подерутся в рамках турнира UFC 254.
«Разумеется, Хабиб победит, мой брат. Иншааллах», – сказал португалец в прямом инстаграм-эфире.
- Бой Нурмагомедов – Гэтжи состоится 24 октября.
- Гэтжи в своем последнем бою победил Тони Фергюсона.
- Роналду восстанавливается от коронавируса.