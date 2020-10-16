«Томь» подписала нигерийца Оcучукву. Это первый африканец в истории клуба

Давай Чуква!!! Покажи им всем!
«Томь» объявила о заключении договора с полузащитником Чиди Оcучукву.
Нигериец перешел в томский клуб из брестского «Руха» на правах свободного агента.
Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до конца сезона. Он выбрал себе 11-й игровой номер.
Оcучукву – первый африканский игрок в истории «Томи».
Чиди Оcучукву – первый африканец в истории «Томи»! Последним клубом Чиди был брестский «Рух» из Беларуси. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Осучукву будет выступать под №11.Welcome to Tom Tomsk, Chidi! pic.twitter.com/JHyFphVXCM— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) October 16, 2020