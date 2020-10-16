«Томь» подписала нигерийца Оcучукву. Это первый африканец в истории клуба

«Томь» объявила о заключении договора с полузащитником Чиди Оcучукву.

Нигериец перешел в томский клуб из брестского «Руха» на правах свободного агента.

Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до конца сезона. Он выбрал себе 11-й игровой номер.

Оcучукву – первый африканский игрок в истории «Томи».