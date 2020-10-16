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    «Томь» подписала нигерийца Оcучукву. Это первый африканец в истории клуба

    «Томь» объявила о заключении договора с полузащитником Чиди Оcучукву.

    Нигериец перешел в томский клуб из брестского «Руха» на правах свободного агента.

    Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до конца сезона. Он выбрал себе 11-й игровой номер.

    Оcучукву – первый африканский игрок в истории «Томи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Томи»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4017

      Давид59 2 минуты назад

      Давай Чуква!!! Покажи им всем!

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      Рейтинг: +9041

      ilichkadr 30 минут назад

      В заголовке писать ***** (национальность) можно, а в тексте нельзя?

      0
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      Рейтинг: +9041

      ilichkadr > ilichkadr 27 минут назад

      Попробую национальность Хуэй (Х.у.э.й.)?

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