Игрок «Кельна» Хектор завершил карьеру в сборной Германии

Только вчера, глядя обзор матча со Швейцарией, где оборона Бундес-Тим косячила, вспомнил про Гектора и подумал, будут ли его ещё вызывать в сборную. А он решил уйти. Хороший игрок. Не бросил свой клуб в трудный момент. Жаль, на ЧМ-2014 золото добыли ещё без него.
Полузащитник «Кельна» Йонас Хектор объявил о завершении международной карьеры.
Игрок дебютировал за сборную Германии в ноябре 2014 года. Свой последний матч за национальную команду он провел в ноябре 2019-го.
На его счету 43 игры и три мяча. Вместе с Германией Хектор становился победителем Кубка конфедераций в 2017 году.