Игрок «Кельна» Хектор завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник «Кельна» Йонас Хектор объявил о завершении международной карьеры.

Игрок дебютировал за сборную Германии в ноябре 2014 года. Свой последний матч за национальную команду он провел в ноябре 2019-го.

На его счету 43 игры и три мяча. Вместе с Германией Хектор становился победителем Кубка конфедераций в 2017 году.