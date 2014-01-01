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    Игрок «Кельна» Хектор завершил карьеру в сборной Германии

    Полузащитник «Кельна» Йонас Хектор объявил о завершении международной карьеры.

    Игрок дебютировал за сборную Германии в ноябре 2014 года. Свой последний матч за национальную команду он провел в ноябре 2019-го.

    На его счету 43 игры и три мяча. Вместе с Германией Хектор становился победителем Кубка конфедераций в 2017 году.

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    Источник: DW Sports

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2996

      Черкизовский Кот 59 минут назад

      Только вчера, глядя обзор матча со Швейцарией, где оборона Бундес-Тим косячила, вспомнил про Гектора и подумал, будут ли его ещё вызывать в сборную. А он решил уйти. Хороший игрок. Не бросил свой клуб в трудный момент. Жаль, на ЧМ-2014 золото добыли ещё без него.

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