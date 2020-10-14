Джорджевич перешел в тульский «Арсенал»

Ну и правильно. В Арсенале он играл постоянно и в лидерах ходил забивая и Зениту и Локо. А у энтих только лавку протирает.
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает пресс-служба московского клуба.
26-летний черногорец перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
- «Локомотив» купил форварда в прошлом году у «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне РПЛ Джорджевич на поле не выходил.
- Контракт черногорца действует до 2023 года.
Лука Джорджевич перешел в @pfc_arsenal на правах аренды.⠀Соглашение рассчитано до конца сезона.https://t.co/NfCZS1Iybn— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 14, 2020