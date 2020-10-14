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    Джорджевич перешел в тульский «Арсенал»

    Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает пресс-служба московского клуба.

    26-летний черногорец перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

    • «Локомотив» купил форварда в прошлом году у «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Джорджевич на поле не выходил.
    • Контракт черногорца действует до 2023 года.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2972

      maygli 2 минуты назад

      Ну и правильно. В Арсенале он играл постоянно и в лидерах ходил забивая и Зениту и Локо. А у энтих только лавку протирает.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Genz 22 минуты назад

      Джорджевич разводилович на бабосович

      0
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      Рейтинг: +700

      lysenkoff 1 час назад

      Вот и перешел в Локо за игровой практикой...

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      Рейтинг: +5090

      САДЫЧОК 1 час назад

      Джорджевич -очень слабый нападающий и у него очень сильный агент ! Вообще , таких джорджевичей у нас в пердиве очень много , но своих !

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