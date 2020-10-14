Джорджевич перешел в тульский «Арсенал»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает пресс-служба московского клуба.

26-летний черногорец перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Локомотив» купил форварда в прошлом году у «Зенита» за 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ Джорджевич на поле не выходил.

Контракт черногорца действует до 2023 года.