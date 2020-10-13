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    «Реал» не планирует активировать опцию выкупа Холанда из-за хороших отношений с «Боруссией»

    «Реал» по-прежнему хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Мадридский клуб не планирует пользоваться опцией выкупа футболиста, сообщает Marca.

    «Реал» собирается договариваться с «Боруссией», так как у клубов хорошие отношения. Опция выкупа 20-летнего Холанда – 75 миллионов евро.

    • Сообщалось, что Эрлинг Холанд вряд ли окажется в «Реале» раньше лета 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9957

      DeStar 51 минуту назад

      Не, все же придерживаюсь того что мбаппе будет лучше холанда. если их оценивать с точки зрения игры, то что мбаппе столько стоит и имеет такую зп это уже другой вопрос.. Холанд хз ,мне нравится, он определенно классный игрок, но мне кажется что реале он не заиграет. Ему в апл надо

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      Рейтинг: +383

      Вальдемар IV 1 час назад

      не то что у нас, газпром в дружбе только с фармами

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      Рейтинг: +917

      mig28 2 часа назад

      75 млн не так и много за него...следующим летом могут активировать опцию, если не переподпишут договор. Статистика у него шикарная, ТОПы наверняка следят

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      Рейтинг: -606

      СуперПАВ9 3 часа назад

      Холод сильнее распиаренного Мбампе

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      Рейтинг: +1410

      LOKOfanatik19 > СуперПАВ9 2 часа назад

      Ну что распиаренный не спорю, но Мбаппе тоже хорош.

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      Рейтинг: +3704

      dinar7777dinar > СуперПАВ9 2 часа назад

      мбаппе сильный очень сильный игрок ! и для своего возраста !! но то что у он н е гр и ему уже накидали шейхи бабла плюс его н егритянское семейство сосущее бабки шейхов это плохо !

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      Рейтинг: +7760

      JTherry > LOKOfanatik19 1 час назад

      и Мбаппе и Холанд - классные футболисты! и что немаловажно - молодые, у них весь спортивный "век" впереди...

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      Рейтинг: +1410

      LOKOfanatik19 > JTherry 1 час назад

      ТАк и я о том же.

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      Рейтинг: +4354

      KPCCSPB > dinar7777dinar 49 минут назад

      Закройся, черножопый гастарбайтер, иди игроков Таджикистана нахваливай, петушара рабская

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