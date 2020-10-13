«Реал» не планирует активировать опцию выкупа Холанда из-за хороших отношений с «Боруссией»

«Реал» по-прежнему хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Мадридский клуб не планирует пользоваться опцией выкупа футболиста, сообщает Marca.

«Реал» собирается договариваться с «Боруссией», так как у клубов хорошие отношения. Опция выкупа 20-летнего Холанда – 75 миллионов евро.