«Реал» не планирует активировать опцию выкупа Холанда из-за хороших отношений с «Боруссией»

Не, все же придерживаюсь того что мбаппе будет лучше холанда. если их оценивать с точки зрения игры, то что мбаппе столько стоит и имеет такую зп это уже другой вопрос.. Холанд хз ,мне нравится, он определенно классный игрок, но мне кажется что реале он не заиграет. Ему в апл надо
«Реал» по-прежнему хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Мадридский клуб не планирует пользоваться опцией выкупа футболиста, сообщает Marca.
«Реал» собирается договариваться с «Боруссией», так как у клубов хорошие отношения. Опция выкупа 20-летнего Холанда – 75 миллионов евро.
- Сообщалось, что Эрлинг Холанд вряд ли окажется в «Реале» раньше лета 2022 года.