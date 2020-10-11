Текке: «В России я прожил настоящую жизнь. В последнее время мне снятся игроки «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Фатих Текке в интервью Metaratings вспомнил время в России. У него положительные воспоминания.
– С каким фильмом ассоциируете свою карьеру в России?
– То, что я пережил, это не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания.
Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Я надеюсь, что мне посчастливиться поработать в нем в качестве босса.
Андрей Аршавин – один из лучших игроков в мире. Я пока не видел игроков в России, которые играют лучше него.
- Текке брал с «Зенитом» РПЛ, Кубок УЕФА.
- Также он выступал за «Рубин».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: Metaratings