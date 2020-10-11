Текке: «В России я прожил настоящую жизнь. В последнее время мне снятся игроки «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Фатих Текке в интервью Metaratings вспомнил время в России. У него положительные воспоминания.

– С каким фильмом ассоциируете свою карьеру в России?

– То, что я пережил, это не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания.

Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Я надеюсь, что мне посчастливиться поработать в нем в качестве босса.

Андрей Аршавин – один из лучших игроков в мире. Я пока не видел игроков в России, которые играют лучше него.