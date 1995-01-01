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    Текке: «В России я прожил настоящую жизнь. В последнее время мне снятся игроки «Зенита»

    Бывший форвард «Зенита» Фатих Текке в интервью Metaratings вспомнил время в России. У него положительные воспоминания.

    – С каким фильмом ассоциируете свою карьеру в России?

    – То, что я пережил, это не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания.

    Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Я надеюсь, что мне посчастливиться поработать в нем в качестве босса.

    Андрей Аршавин – один из лучших игроков в мире. Я пока не видел игроков в России, которые играют лучше него.

    • Текке брал с «Зенитом» РПЛ, Кубок УЕФА.
    • Также он выступал за «Рубин».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8977

      ilichkadr 58 минут назад

      Классный футболист. Таких как Фатих недостает сейчас Зениту.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18513

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Повезло тебе, что не видел всех безобразий Дзюбы и Азмуна и не слушал Голубую луну.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      Хейтер Аларм > DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Да.... Сейчас в Зените заправляет Шлюба, а не как раньше - нормальные пацаны

      1
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      Рейтинг: -1158

      Бoрат > DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Сон Азмуна .
      " Дремлет притихший северный город,
      Низкое небо над головой,
      Что тебе снится, форвард Зенита ?
      - час когда Дзюба встал за спиной " . Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +1509

      vsespartak01 > Хейтер Аларм 24 минуты назад

      и здесь алармы и вся ихняя нечисть!гы гы гы!

      0
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      Рейтинг: +1509

      vsespartak01 > Бoрат 21 минуту назад

      дополни что тебе снится?аларм из бомжарни!

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