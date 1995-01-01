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    «БИЗНЕС Online»: «Рубин» не продал Кварацхелию «Краснодару» за 10 миллионов

    «Краснодар» собирался купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. На предложение в 10 миллионов евро казанцы ответили отказом, пишет «БИЗНЕС Online».

    Краснодарцы были готовы выкупить грузина и оставить его в аренде в «Рубине», но такой вариант не устроил правообладателя игрока.

    • Кварацхелия стоит на рынке 4,5 миллиона евро.
    • «Краснодар» – участник Лиги чемпионов.
    • «Рубин» идет в РПЛ девятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +12017

      derrik2000 23 минуты назад

      Не понимаю, почему все так Кварцхелией восхищаются.
      Аж даже глазки от восторга закатывают.
      ЭФФЕКТНЫ его действия на поле?
      Да, безусловно.
      ЭФФЕКТИВНЫ?
      НЕТ!!!
      Он мне напоминает Гуцаева из тбилисского Динамо.
      Тот тоже всё время в обводку шёл в ущерб общекомандным действиям.
      Штрафные, как и на Кварцхелии, на нём всё время назначались, но , сами понимаете, что далеко не каждый штрафной приводит к взятию ворот.
      Моё мнение: в хорошем чемпионате Кварцхелия сразу же, как игрок, затеряется и очень быстро будет отдан куда-нибудь в аренду, да и, вообще, не думаю, что кто-то вообще из КЛАССНЫХ европейских клубов его захочет купить.
      Если только в чемпионаты Турции и Китая сгодится.

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      Рейтинг: +2610

      Гавроша 37 минут назад

      За грузина 10 млн платить - бред какой-то, на каждом базаре их тысячи!!!

      0
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      Рейтинг: +2044

      Nerlinger > Гавроша 27 минут назад

      На базаре азеры

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      Рейтинг: -611

      СуперПАВ9 41 минуту назад

      Надо вернуть его к нам в Локомотив

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      Рейтинг: +3982

      sochi-2013 > СуперПАВ9 38 минут назад

      Ваш локомотив ушел.

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      Рейтинг: +18493

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Игра Кварацхелии сейчас впечатляет, судя по всему уже идут переговоры с зарубежным клубом.

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      Рейтинг: +42267

      portero > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если только это...

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      Рейтинг: +605

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 час назад

      Если дальше будет так играть то и по дороже могут продать

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      Рейтинг: +7617

      JTherry 1 час назад

      "На предложение в 10 миллионов евро (за Хвичу) казанцы ответили отказом..."
      ...где-то громко икнули Кикнадзе с Мещеряковым...

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      Рейтинг: +42267

      portero 2 часа назад

      может он сам не захотел ? посмотрим как оно дальше сложится...

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      Рейтинг: +1221

      Romantic2010 2 часа назад

      Его продавать надо только в зарубежный ТОП чемпионат. Продавать на внутреннем рынке это только портить ему карьеру..

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