«БИЗНЕС Online»: «Рубин» не продал Кварацхелию «Краснодару» за 10 миллионов

Не понимаю, почему все так Кварцхелией восхищаются.
Аж даже глазки от восторга закатывают.
ЭФФЕКТНЫ его действия на поле?
Да, безусловно.
ЭФФЕКТИВНЫ?
НЕТ!!!
Он мне напоминает Гуцаева из тбилисского Динамо.
Тот тоже всё время в обводку шёл в ущерб общекомандным действиям.
Штрафные, как и на Кварцхелии, на нём всё время назначались, но , сами понимаете, что далеко не каждый штрафной приводит к взятию ворот.
Моё мнение: в хорошем чемпионате Кварцхелия сразу же, как игрок, затеряется и очень быстро будет отдан куда-нибудь в аренду, да и, вообще, не думаю, что кто-то вообще из КЛАССНЫХ европейских клубов его захочет купить.
Если только в чемпионаты Турции и Китая сгодится.
«Краснодар» собирался купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. На предложение в 10 миллионов евро казанцы ответили отказом, пишет «БИЗНЕС Online».
Краснодарцы были готовы выкупить грузина и оставить его в аренде в «Рубине», но такой вариант не устроил правообладателя игрока.
- Кварацхелия стоит на рынке 4,5 миллиона евро.
- «Краснодар» – участник Лиги чемпионов.
- «Рубин» идет в РПЛ девятым.