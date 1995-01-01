«БИЗНЕС Online»: «Рубин» не продал Кварацхелию «Краснодару» за 10 миллионов

«Краснодар» собирался купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. На предложение в 10 миллионов евро казанцы ответили отказом, пишет «БИЗНЕС Online».

Краснодарцы были готовы выкупить грузина и оставить его в аренде в «Рубине», но такой вариант не устроил правообладателя игрока.