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    Гнабри: «Против Украины было непросто, нас опекали персонально»

    Футболист сборной Германии Серж Гнабри поделился впечатлениями от матча третьего тура лиги А Лиги наций против Украины (2:1). Украинцы единственный гол забили с пенальти.

    «Было непросто, нас опекали персонально. Однако мы контролировали матч и должны были решать вопрос раньше. Возможно, нам бы помог дополнительный игрок в атаку», – сказал Гнабри УЕФА.

    • Последние три матча Украина проиграла с общим счетом 2:13.
    • Украинцы идут в группе третьими.
    • Следующий соперник – Испания.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: -611

      СуперПАВ9 18 минут назад

      Считаю Гнабри просто распиаренным футболером

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