Гнабри: «Против Украины было непросто, нас опекали персонально»

Футболист сборной Германии Серж Гнабри поделился впечатлениями от матча третьего тура лиги А Лиги наций против Украины (2:1). Украинцы единственный гол забили с пенальти.

«Было непросто, нас опекали персонально. Однако мы контролировали матч и должны были решать вопрос раньше. Возможно, нам бы помог дополнительный игрок в атаку», – сказал Гнабри УЕФА.