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    A Bola: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Спортинга» Ристовски

    Правый защитник португальского «Спортинга» Стефан Ристовски может продолжить карьеру в РПЛ. Им интересуются «Спартак» и «Динамо», утверждает A Bola.

    Стоимость потенциального трансфера – 2,5 – 3 миллиона евро. Ристовски вызывается в сборную Северной Македонии.

    • Защитник играет в Португалии с 2017 года.
    • В прошлом сезоне Примейры Ристовски провел 21 матч, сделал три результативные передачи.
    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12013

      derrik2000 36 минут назад

      А что, с Мозесом уже ФСЁ?
      Посмотрел его - точно.
      Может и на левом, и на правом фланге сыграть.
      Или деньги, которые хотели потратить на покупки в связи с арендой Мозеса почти целёхонькие остались, так хотят приобрести двух "универсалов"?

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      Рейтинг: +7604

      JTherry > derrik2000 1 минуту назад

      Мозес "уже фсё" прошел медобследование в Италии)))

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