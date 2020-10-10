A Bola: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Спортинга» Ристовски

Правый защитник португальского «Спортинга» Стефан Ристовски может продолжить карьеру в РПЛ. Им интересуются «Спартак» и «Динамо», утверждает A Bola.

Стоимость потенциального трансфера – 2,5 – 3 миллиона евро. Ристовски вызывается в сборную Северной Македонии.