A Bola: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Спортинга» Ристовски

А что, с Мозесом уже ФСЁ?
Посмотрел его - точно.
Может и на левом, и на правом фланге сыграть.
Или деньги, которые хотели потратить на покупки в связи с арендой Мозеса почти целёхонькие остались, так хотят приобрести двух "универсалов"?
Правый защитник португальского «Спортинга» Стефан Ристовски может продолжить карьеру в РПЛ. Им интересуются «Спартак» и «Динамо», утверждает A Bola.
Стоимость потенциального трансфера – 2,5 – 3 миллиона евро. Ристовски вызывается в сборную Северной Македонии.
- Защитник играет в Португалии с 2017 года.
- В прошлом сезоне Примейры Ристовски провел 21 матч, сделал три результативные передачи.
- «Спартак» делит лидерство РПЛ.